Očkování bez registrace "frčí". Kamion bude i v Přelouči, Máteřově a Holicích

/ITINERÁŘ JÍZDY OČKOVACÍHO KAMIONU/ Od pondělního rána funguje před sokolovnou v Pardubicích očkovací kamion, ke kterému mohou dorazit zájemci o vakcínu, aniž by se předtím registrovali. V v úterý a středu se poté přesune do Chrudimi a následovat budou také další města v Pardubickém kraji. Přinášíme přehled měst, do kterých se mobilní očkovací kamion vydá.

V Pardubicích se na týden uhnízdil očkovací kamion. Nechat se naočkovat mohou i lidé bez registrace. | Foto: Deník/Lada Součková

Protože je o očkovací kamion v Pardubicích velký zájem, rozhodl se kraj vyslat vůz tak do menších měst a obcí. „Před sokolovnou bude celý tento týden a následně se příští týden v úterý a ve středu přesune do areálu Chrudimské do nemocnice. Od čtvrtka 5. srpna pak bude putovat po kraji od Přelouče přes Starý Mateřovat, Holice, Letohrad, Lanškroun až po Moravskou Třebovou a Dolní Loučku,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Podle krajské radní pro zdravotnictví Michaely Matouškové komunikoval Pardubický kraj se starosty obcí a někteří z nich projevili o očkování přímo v jejich městě větší zájem. V Pardubicích se očkuje v kamionu. Přijít mohou i neregistrovaní Přečíst článek › „Mimo zájmu starostů jsme také vytipovali vhodná místa s proočkovaností obyvatel nižší než 50 procent a stanovili trasu mobilního očkovacího trucku, který v průběhu příštího týdne od 5. srpna přejede napříč naším krajem. Zájemci v něm budou očkováni bez předchozí registrace a rezervace a na výběr budou mít především dvoudávkovou očkovací látku Comirnaty od společností Pfizer/BioNtech a jednodávkovou vakcínu Janssen,“ uvedla Matoušková. Mobilní očkovací vůz pak počítá s tím, že v případě dvoudávkové vakcíny Comirnaty bude na daném místě připraven i pro očkování druhou dávkou, a to sice po 21 dnech. Starostové obcí mají nyní na starost informovat své obyvatele o datu a místě přistavení očkovacího kamionu. Mobilní truck bude přistaven v termínu od 5. 8. do 12. 8. vždy v čase od 9 do 21 hodin v těchto místech: Čtvrtek 5. 8. Přelouč • Sportovní hala, Za Fontánou 1611, 535 01 Přelouč • Parkoviště před sportovní halou Pátek 6. 8. Přelouč • Sportovní hala, Za Fontánou 1611, 535 01 Přelouč - parkoviště před sportovní halou Sobota 7. 8. Starý Mateřov • Starý Mateřov 38, 53002 Starý Mateřov - plocha před hasičskou zbrojnicí Neděle 8. 8. Holice • Holubova 768, 53401 Holice - parkoviště u kulturního domu Pondělí 9. 8. Letohrad • Družstevní 815, 561 51 Letohrad - parkoviště u zdravotního střediska a domu kultury v Letohradě Úterý 10. 8. Lanškroun • Multifunkční centrum ĹART, Nádražní 335, Lanškroun 563 01 - parkoviště u multifunkčního centra Středa 11. 8. Moravská Třebová • Náměstí T. G. Masaryka 32/29, 571 01, Moravská Třebová - budova MěÚ Moravská Třebová Čtvrtek 12. 8. Dlouhá Loučka • Kulturní dům čp. 90 v obci Dlouhá Loučka, 569 43 Dlouhá Loučka