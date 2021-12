„Myslíme si, že to nejhorší máme za sebou. Ale pořád ještě lidi chodí. Jestli mám mluvit o včerejšku, tak to bylo nějakých 200 stromů a o víkendu to byla čísla kolem 300,“ zmínil Vojtěch Kopecký prodejce stromků v hobby marketu UNI HOBBY v Pardubicích.

Lidé si zvykají chodit dřív. Největší nápor byl v prvních dvou prosincových týdnech, po té postupně upadal.

„Většina lidí přišla, já tu mám lidi naučené, že spíš chodí dřív. Zabývám se nejen pěstováním stromků, ale i chovem kaprů a od zítřka nám už vypukne vánoční kapr a z toho důvodu tady končíme dřív a děláme to tak, abychom neměli přebytky. Poslední sobotu už jezdíme s lidmi přímo na plantáže, kde si přímo vyberou stromek. Já tomu říkám taková paběrková sobota. A to samé jsme praktikovali tyto dva poslední prodejní dny, pondělí, úterý a tím to u nás končilo,“ uvedl Stanislav Holomek, majitel farmy Bořkov v Dolním Újezdu.

Někteří už prodej stromků ukončili. Pozdější zájemci tak riskují vyšší cenu. „My prodáváme sortiment, který je z lesa, nemáme plantážové stromky a je to pro určitý okruh zájemců, kteří s tím počítají. Odpovídá tomu cena, že je to lacinější, než plantážové stromy a kdo zaváhá, jde si pak koupit někam jinam. A prodejcům se to někdy vyplatí čekat, že si u nich někdo ten dražší stromek koupí,“ zmínil Martin Janecký za městské lesy Vysoké Mýto.

Nejlevněji z lesa

Ceny stromků se pohybují v rozmezí 200 – 350 korun za smrk ztepilý, smrk stříbrný stojí okolo 400 korun, borovice od 350 do 450 korun a jedle od 349 korun do 800 korun. U všech druhů stromů závisí cena na výšce, kvalitě a době růstu. Nejvýhodnější bývá koupit si stromek přímo z lesa a ne z plantáží.

„Nejlevnější kategorií je smrk ztepilý, ten je nejlevnější z toho důvodu, že nejméně vydrží, co se týče opadávání. Poté je to pichlavý smrk, o ten je také velký zájem. Pak borovice lesní a černá. A máme tu také specifickou dřevinu, kterou lidé kupují hlavně kvůli citronové vůni a nejdražší je kavkazská jedle, případně i naše jedle bělokorá. Ta je nejdražší z toho důvodu, že se pěstuje hodně dlouho, to znamená třeba 10 až 15 let, než se dostane na trh,“ popsal kategorie stromků Stanislav Holomek z farmy Bořkov.

Všichni oslovení prodejci se shodli na tom, že zájem se od předchozích roků nijak výrazně nezměnil.

„Myslím si, že to je na stejné úrovni a je to určitě dáno, že firma nezdražovala stromky, takže je to hlavně kvůli tomu. Pro lidi jen nejlepší kategorie standard, což je 349 korun za kus,“ uvedl Vojtěch Kopecký z UNI HOBBY v Pardubicích, kde nabízejí pouze nordické jedle.

„U nás je výhoda, že stromky jsou opravu čerstvé, obzvlášť ty, které máme z našich lesů, tak je řežeme dva dny dopředu. Je to vlastně služba pro lidi z nejbližšího okolí města Chrudim a našich lesů, které máme kolem Mladoňovice. Prodáváme čerstvé řezané stromky jak z našich lesů, tak z plantáží. Zájem je srovnatelný. Jde to nahoru, dolů, ale prodává se asi stejně,“ zmínil Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim.

Trendem je jedle

Největší zájem je dle prodejců o jedle. „Myslím, že se to nezměnilo, že je dlouhodobě zájem o přírodní stromky, takže tam bych neviděl žádnou změnu, vůči předchozím letům, spíš se mění prodávaný sortiment dřevin. Je větší zájem o kavkazskou jedli,“ uvedl Stanislav Holomek z farmy Bořkov.

Část prodejců, především přímo z lesů, už prodej stromků ukončila. Pokud tedy ještě nemáte svůj stromeček, je nejvyšší čas vyrazit, ať neplatíte zbytečně vyšší cenu.