V každém školském obvodu budou v daném prázdninovém týdnu fungovat minimálně tři školky, každá po dobu pěti týdnů oproti loňským třem.

„Snažíme se pomoci rodičům, kteří museli ještě před prázdninami například čerpat dovolenou, nebo musí být v souvislosti s předchozími koronavirovými opatřeními nyní více v práci,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Zájem o prázdninový provoz je letos u rodičů větší než obvykle. Možnosti přihlásit své děti do školek o prázdninách využilo téměř 40 procent rodičů. Do školek v Pardubicích bude i během léta docházet bezmála 1400 dětí. Kapacita bude po dobu letních prázdnin posílena tak, aby všechny tři spádové školské obvody měly otevřeno celé dva měsíce. Připravuje se také rozvolnění některých preventivních opatření, ustupuje se například od zákazu vstupu rodičů do budovy, děti si také budou moci opět brát do školky své vlastní hračky, například plyšáky na spaní.