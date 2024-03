Kouknout do propadla, přivonět ke kostýmům. Divadlo zpřístupní zapovězená místa

Nahlédnout do zákulisí, postát na jevišti, nakouknout do propadla, zkontrolovat sklad kulis, dotknout se rekvizit. To všechno a ještě víc je možné v sobotu v pardubickém divadle.

Zábavný divadelní workshop v rámci loňské Noci divadel, tentokrát se ale uskuteční přímo na jevišti Městského divadla. | Foto: Luboš Jeníček