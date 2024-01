Zámeček v Pardubicích má nově pro návštěvníky přichystanou aplikaci, díky níž si mohou lidé přiblížit historii památníku o něco blíže. Pomocí aplikace SmartGuide budou moci lidé vidět, jak například vypadalo bývalé nacistické popraviště před 2. světovou válkou, kdy došlo v období heydrichiády k popravě 194 osob.

Expozice v Památníku Zámeček | Foto: Ondřej Bouška

Památník Zámeček v Pardubicích leží na území, jež sloužilo jako nacistické popraviště a kde došlo v průběhu heydrichiády v roce 1942 k popravě 194 osob z obce Ležáky i podporovatelů výsadku Silver A. Moderní expozice poukazuje jak na situaci za 2. světové války na Pardubicku, tak i na poválečné období.

Chytrý audio průvodce společně s funkcí rozšířené reality nejenže přiblíží návštěvníkům samotnou historii památníku, ale zároveň navrhne dvě možné trasy, kterými se budou moci lidé vydat. Ta první směřuje k pietnímu místu ve venkovním areálu, kde dominuje pomník z roku 1949 a dále k písečnému valu, jež se stal v roce 1942 místem popraviště. Venkovní trasa umožňuje a nabízí právě již zmíněnou rozšířenou realitu.

„Rozšířená realita návštěvníkům pomocí archivních fotografií ukáže, jakými proměnami území od začátku 20. století prošlo. Zároveň jsme prvním místem v republice, které možnost AR v aplikaci SmartGuide využívá,“ uvedl ředitel památníku Viktor Janák. Aplikace je k dispozici jak pro telefony s operačním systémem Android, tak iOS (Apple).

Venkovní trasa umožní návštěvníkům projít expozici památníku s pomocí SmartGuide, aniž by museli využívat tradičních papírových průvodců. Lidé mohou venkovní pietní místo navštívit bez jakéhokoli omezení, a tudíž využít i rozšířenou realitu kdykoli. Do památníku mohou lidé zavítat v měsících i v lednu a únoru, kdy je otevřena expozice o víkendech od 10 do 17 hodin. Od března bude otevřeno od úterý do neděle.

Aplikace Smart Guide v Památníku ZámečekZdroj: Ondřej Bouška

Mohlo by vás zajímat: Nový semafor na 17. listopadu zastaví vysoké kamiony a pomůže školákům

Zdroj: Michal Žampach