Tento víkend poprvé mohou lidé při procházce okolo zámku obdivovat velkoformátové fotografie fauny od Vlastimila Rašky. „Bývá to neuvěřitelně dlouhé čekání na záběr. Jsou to hodiny a hodiny, kdy čekám třeba u vody, zamaskovaný, žerou mě komáři. Abych třeba za dva dny nafotil tři minuty,“ popsal fotograf.

Mizející svět. | Foto: Vlastimil Raška

Open air galerie Parkán u pardubického zámku nabízí od tohoto týdne novou výstavu. Pod širým nebem uvidíte cyklus snímků pardubického fotografa Vlastimila Rašky s názvem Mizející svět. Výstava je volně přístupná a je tak ideálním cílem jarních procházek v centru Pardubic.

Vlastimil Raška v uceleném souboru fotografií představuje výjimečnou faunu. Pestrobarevné snímky přírody byly pořízeny hlavně v regionu Pardubic, ale také na jeho cestách po celé České republice.

„Téma si zvolilo mě. Fotit jsem začal ve 12 letech právě přírodu. Později jsem se věnoval aktům. Ke krajině, ptákům a dalším živočichům jsem se vrátil asi kvůli revoluci, kterou přinesl nástup digitální fotografie,“ prozradil Vlastimil Raška, který zahájil svoji fotografickou kariéru na konci 20. století. „Téma přírody mě tak provází celou mou kariéru, ale v poslední době se to překlápí víc ve prospěch přírody,“ dodal.

Návštěvníci mohou při procházce okolo zámku obdivovat velkoformátové fotografie například s čápem, rehkem, ledňáčkem. „Bývá to neuvěřitelně dlouhé čekání, abych zachytil takový záběr. Jsou to hodiny a hodiny, kdy čekám třeba u vody, zamaskovaný, žerou mě komáři. Abych třeba za dva dny nafotil tři minuty,“ popsal fotograf.

Jak uvedla kurátorka výstavy Veronika Schiebelová, Mizející svět tématicky doplňuje přírodovědnou výstavu Kdy jste je viděli naposledy?, která je do září k vidění v budově zámku. Děti na ní mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a různých úkolů. Podle ocásku zkusí rozeznat lišku, vydru a další živočichy, prolezou i bobří noru a vydrápou se vysoko k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se také, které rostliny se trhat smí a které ne.

Fotografie Vlastimila Rašky zůstanou v parkánu zámku do dubna příštího roku. Vstup do venkovní galerie je zdarma.