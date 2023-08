/VIZUALIZACE/ Projekt zahrnuje velký sál ve 3. nadzemním podlaží zámku, který bude mít kapacitu nad 200 osob. Dvě patra zámku propojí skleněné schodiště, které patří k rukopisu známé architektky Evy Jiřičné.

Vizualizace vyústění skleněného schodiště. | Foto: archiv Pardubického kraje

Pardubický kraj vloni dokončil rozsáhlou rekonstrukci pardubického zámku a přestavbu hospodářských budov. Dosavadní rekonstrukce byla zaměřena především na vybudování moderních výstavních sálů, pedagogického ateliéru, výtvarného ateliéru, pracoven a dílen. Zbývají ale ještě dvě velké stavby - společenský sál a návštěvnické centrum. Na prvně jmenovanou stavbu by mělo dojít již začátkem příštího roku.

Cena: 157 milionů

V severním křídle má vzniknout reprezentativní sál se zázemím. Projektová dokumentace je hotová a krajští radní vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby. „Dali jsme zelenou společenskému sálu v předpokládané hodnotě stavební části 157 milionů korun včetně DPH,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Dodal, že vzhledem k závislosti akce na dotačním financování z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie navrhli postup, kdy bude zhotovitel vyzván k přejímce staveniště až na základě informace o obdržení dotace.

Reprezentativní prostory, kterými se v podstatě dokončí rekonstrukce zámeckého paláce, jsou vyprojektovány podle studie ateliéru AI – DESIGN architektky Evy Jiřičné. Realizační dokumentaci pak zpracoval ateliér Masák & Partner.

„Projekt zahrnuje především velký sál v 3. nadzemním podlaží, který byl v 16. století druhým největším sálem v Čechách po Vladislavském sále v Praze a zjevně se tu odehrávalo setkávání české šlechty s panovníkem," popsal náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek. Součástí sálu bude i reprezentativní foyer a zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí v 2. nadzemním podlaží. Obě patra severního křídla budou tvořit celek, propojený skleněným schodištěm, kterým se právě architektka Eva Jiřičná proslavila ve světě.

Bylo to složité, ale bude i výtah

Sál bude mít kapacitu nad 200 osob a musí splňovat všechny akustické, estetické a požární parametry včetně bezbariérového přístupu. „Máme zkušenost s tím, že do prozatímního společenského sálu chodí za kulturou mnoho starších lidí, pro které je výstup po schodišti až do 3. patra obtížný. Řešení pomocí jednoho kapacitního výtahu a jedné bezbariérové plošiny bylo poměrně složité, ale projektantům se to podařilo vymyslet tak, aby to bylo funkční. Počítáme, že stavba začne na počátku roku 2024, zhotovitel na ni bude mít 30 měsíců a pak dojde na vybavení interiérů,“ dodal Línek.

Obnova Zámku Pardubice bodovala v prestižní soutěži Gloria musaealis

Součástí projektu bude doplnění mobiliáře třetího nadzemního podlaží, čímž také dojde k dokončení prohlídkového okruhu zámeckého paláce. „Chceme se pustit do odvážné rekonstrukce místnosti s nádherným kazetovým stropem a nechat domalovat iluzivní malby na stěnách a vybavit ji kopiemi historického nábytku tak, aby se vrátila do své podoby ve 40. letech 16. století,“ prozradil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.