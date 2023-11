Část valů kolem pardubického zámku je nabitá rozsáhlou světelnou expozicí ručně vyráběných světelných soch, dekorací a fotopointů spolu s hudbou a doprovodným programem. Na milovníky vánoční atmosféry čeká několik desítek originálních světelných instalací ve 2D a 3D provedení, které návštěvníkům navodí sváteční atmosféru.

Dominantou jsou koně táhnoucí saně nebo postavy zvířat či princezny. Jednotlivé světelné sochy a dekorace jsou přístupné, do mnohých se dá i vejít.

Unikátní zážitek plný světýlek, který pořadatelé slibují, čeká návštěvníky na pardubickém zámku do 7. ledna. Otevřeno bude denně od 16.00 do 21.00 hodin. Ve všední dny snížené vstupné. Držitelé karty ZTP vstup zdarma na místě. Vstupenka je jednorázová, doba návštěvy není časově omezena. V areálu bude možné zakoupit také teplé občerstvení a světelné reklamní předměty.

Organizátoři doporučují zakoupení vstupenek online za sníženou cenu a bez čekání u pokladen. Cena je navíc odlišná pro všední dny, kdy je v areálu menší množství návštěvníků, a pro vytíženější víkendy.

Část zámeckých valů zůstane přístupná bez poplatku. Organizátoři navíc v prosinci chystají vánoční stezku pro děti nebo výstavu perníkových forem. Každý prosincový víkend pak budou na hlavním nádvoří prodejní a řemeslné stánky. Adventní trhy začnou v historickém centru Pardubic v sobotu 2. prosince.

Vstupné

Vstupné listopad:

Všední den: Dospělí: 150 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč, Rodinné vstupné: 400 Kč

Víkend: Dospělí: 200 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, Rodinné vstupné: 550 Kč

Vstupné prosinec:

Všední den: Dospělí: 200 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč, Rodinné vstupné: 550 Kč

Víkend: Dospělí: 250 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, Rodinné vstupné: 700 Kč

Vstupné leden:

Všední den: Dospělí: 150 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč, Rodinné vstupné: 400 Kč

Víkend:

Dospělí: 250 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč, Rodinné vstupné: 550 Kč

ZTP: zdarma po celou dobu

Vstupenky pořídíte zde