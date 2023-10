„Reálně se na valech postaví několik takovýchto kýčů. Firma si většinu valů od zámku pronajme a bude na tuhle výstavu vybírat vstupné, zablokuje tak lidem průchod skrz valy, a to po celý advent, Vánoce, Silvestr, až za svátek tří králů. A na tenhle nájem má město firmě přispívat dotací,“ ptal se nevěřícně bývalý zastupitel Jan Hrubeš na Facebooku. „Ať vstupné klidně je, ale bez dotací a hlavně na místě, které jinak není veřejně dostupné a tak oblíbené právě v adventním čase k procházkám,“ okomentoval plán radních opoziční politik Vít Ulrych.

Některým Pardubákům pak vadí i výše vstupného. Podle slov výrobce 400 tisíc světel využívá nejmodernější technologie a nespotřebuje více energie než běžná pračka. Přesto si lidé musí za rodinné vstupné v prosinci připravit, ve všední dny 550 korun, o víkendu pak 700 korun.

„Široko daleko nikde nemají na adventní program vstup. Navíc mi to přijde předražené,“ postěžoval si Jan Oubrecht. „Snad ani nemá cenu se vyjadřovat. Proč se výzdoba nedá do města, kde by byla pro všechny. Když si ji sami platíme z peněz z dotací,“ povzdechla si Erika Svobodová.

Firma oponuje, že vstupné je na rozumné úrovni. „Celkové náklady na výstavu se pohybují v řádech několika milionů korun, přesto se však podařilo udržet ceny vstupenek na rozumné úrovni. Za jedinečnou výstavu tak lidé dokonce zaplatí méně než za film v kině,“ řekl Vítězslav Poláček z firmy Decoled, která světýlka vyrábí a instaluje.

Vedení města říká, že peníze, které na dotaci vyčlenilo, nikde chybět nebudou.

„Na konci roku vidíme, jak na tom ekonomicky jsme a proto jsme na to uvolnili finanční prostředky, které jsou navíc,“ popsal náměstek primátora Jakub Rychtecký, podle kterého výstava může přinést městské vánoční atmosféře přidanou hodnotu.

Firma, která podobné výstavy pořádá na šesti místech po republice, měla podle radních v minulosti s výstavou úspěch. Do Pardubic by tak světýlka měla přilákat i turisty z Prahy nebo Ostravy. „Světýlka k Vánocům patří, což můžeme vidět ve všech světových metropolích po celém světě a my věříme, že v Pardubicích uděláme radost především všem dětem“, dodal Poláček.

Návštěvníci budou moci procházet světelnou expozicí vánočních symbolů, fotorámů, sloupů, 2D zvířat nebo postav i 3D objektů. Nebudou chybět ani svítící koně, princezny nebo draci. Jednotlivé světelné sochy a dekorace jsou přístupné, do mnohých se dá i vejít.

Organizátoři navíc v prosinci chystají vánoční stezku pro děti nebo výstavu perníkových forem. Každý prosincový víkend pak budou na hlavním nádvoří prodejní a řemeslné stánky.

Světelná expozice, kterou ve městě chystá společnost Máša agency, na zámeckých valech pardubického zámku bude od 7. listopadu do 7. ledna.

Světla vyprávějí

Pernštějnské opevnění se rozsvítí od 7. listopadu do 7. ledna 2024 sta tisíci světýlky.

Otevřeno bude denně od 16.00 do 21.00 hodin. V areálu bude možné zakoupit také teplé občerstvení a světelné reklamní předměty.

Vstupné

Vstupné listopad:

Všední den: Dospělí: 150 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč Rodinné vstupné: 400 Kč

Víkend: Dospělí: 200 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč Rodinné vstupné: 550 Kč

Vstupné prosinec:

Všední den: Dospělí: 200 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč Rodinné vstupné: 550 Kč

Víkend: Dospělí: 250 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč Rodinné vstupné: 700 Kč

Vstupné leden:

Všední den: Dospělí: 150 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 100 Kč Rodinné vstupné: 400 Kč

Víkend: Dospělí: 250 Kč Děti (od 3 do 15 let), studenti s průkazem ISIC, senioři nad 62 let: 150 Kč Rodinné vstupné: 550 Kč

ZTP: zdarma po celou dob