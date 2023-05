Příští týden se uskuteční zápisy do mateřských škol v Pardubicích. Rodiče či zákonní zástupci dítěte se musí dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu a přihlášku odevzdat osobně, případně ji mohou zaslat poštou nebo datovou schránkou. „Jsme připraveni přijmout všechny pardubické děti ve věku 3 let a starší,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Zápisy do pardubických mateřských škol se uskuteční 9. a 10. května. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Zápisy do mateřských škol v Pardubicích se uskuteční 9. a 10. května, a to přímo v prostorách dané školky. Pardubický magistrát očekává, že k zápisu dorazí okolo 800 dětí.

Přihlášky mohou rodiče či zákonní zástupci dítěte vyplnit online ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu. V systému si vyplní tolik žádostí, kolik mají pro své dítě vybraných škol, formulář je pak potřeba vytisknout a nechat si jej potvrdit od dětského lékaře. Takto vyplněnou přihlášku pak v den zápisu donesou do konkrétní mateřské školy.

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. srpna 2023, tedy pro děti narozené do 31. srpna 2018. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy ve dnech sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2023.

„Je nutností, aby se rodič, případně zákonný zástupce, dostavil k zápisu ve vyhlášeném termínu a přihlášku odevzdal osobně nebo jí zaslal včetně povinných příloh poštou nebo datovou schránkou," upozornil náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký.

Město je připravené i na rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku vytisknout. Mohou se domluvit s pracovníky odboru školství, kultury a sportu, kde jim bude vyplnění žádosti a její vytištění umožněno.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou vydávány až do prvního dne zápisů, tedy do 9. května.

Magistrát odhaduje, že k zápisům přijde kolem 800 dětí. „Kapacitně jsme připraveni přijmout všechny pardubické děti ve věku 3 let a starší,“ informoval Jakub Rychtecký.

Květnové zápisy jsou určeny pardubickým dětem. Pro děti cizinců z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, jsou připraveny zápisy o měsíc později. Tedy v době, kdy budou mít ředitelé již rozhodnuto o přijetí pardubických dětí.

„Pro tyto cizince s místem pobytu ve spádové oblasti máme připraveny zápisy v termínu 13. června od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin ve všech mateřských školách v Pardubicích. Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě nebo donese vyplněné do mateřské školy,“ dodal Jakub Rychtecký. Podrobnější informace k zápisu pro cizince jsou k dispozici na webu Zápis v souvislosti s válkou na Ukrajině.