Již třetí stupeň povodňové aktivity platí na Labi v Němčicích na Pardubicku. Podívejte se na fotografie zaplavené krajiny pořízené z dronu.

Labe vylité v krajině v Němčicích a v okolí. | Foto: Petr Kněžour

Labe v Němčicích vystoupalo v noci ze čtvrtka na pátek na třetí povodňový stupeň, v Přelouči zůstává první stupeň. Ostatní sledovaná místa v Pardubickém kraji hlásí normální stav. Aktuální informace o průtocích je možné sledovat na webu Povodí Labe.

Přímo v obci Němčice voda z řeky neškodí. „Voda se vylévá do polí, u nás dotekla jen k jednomu domu," popsal v pátek ráno situaci starosta Němčic Jan Jírek. Mimořádná opatřetí obec zatím nečiní.

VIDEO: Takhle teklo Labe v Němčicích po vánočních svátcích

Zdroj: Jaroslav Černý

Stoupající hladinu sleduje i sousední obec Dříteč, která také leží na břehu Labe. „Zatím je stav vody ještě o sedmdesát centimetrů pod stavem, který byl o vánočních svátcích," uvedl v pátek ráno starosta Dřítče Jozef Petrenec. Velká voda o Vánocích poškodila v Dřítči cyklostezku, kterou zaplavila, jiné škody podle starosty hlášeny nebyly.

V platnosti je na Pardubicku stále výstraha před povodněmi, která trvá až do odvolání. Lidé v ohrožených oblastech by se podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu měli připravit na možnost vzniku povodně. „Je nutné vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů," doporučili meteorologové.

Mohlo by vás zajímat: Hasiči o vánočních svátcích evakuovali lidi z chatové osady v Hrobicích

Zdroj: HZS PK