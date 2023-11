Vojenská policie zasahuje na několika místa v Česku, jsou mezi nimi i Pardubice. Policie se při svém zásahu měla zaměřit i na bývalého primátora.

Pardubický magistrát. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku, a to včetně Pardubic. Podle serveru Neovlivní.cz se policie zaměřila na Martina Charváta, který byl mezi lety 2014 a 2022 primátorem Pardubic, v současnosti je radním a zastupitelem za hnutí ANO.

Policejní mluvčí Barbora Bitalová na dotaz Deníku uvedla, že vojenští policisté zasahují na několika místech po celé České republice. Žádné podrobnosti ale sdělit aktuálně nechtěla.

„Dnes byla pověřeným orgánem vojenské policie zahájena realizace zajišťovacích úkonů trestního řízení. Vzhledem k tomu, že je vyšetřování neveřejné, nebudeme poskytovat žádné informace,“ sdělila Bitalová.

Tajemník pardubického magistrátu Michal Zitko potvrdil, že policie od rána zasahuje v několika budovách městského úřadu. Některé kanceláře jsou zapečetěné. Současný primátor Pardubic Jan Nadrchal a jeho 1. náměstek Jakub Rychtecký jsou mimo Českou republiku, jsou služebně v Nizozemsku v partnerském městě.

„Poskytujeme veškerou vyžadovanou součinnost a co policie potřebuje, tak samozřejmě v tom jim vycházíme vstříc," řekl tajemník Michal Zitko. „Některé kanceláře jsou zatím zapečetěny, tam se asi očekává, že dojde k prohlídkám a přebírání některých věcí, ale to je spekulace, ale asi to tak dopadne," dodal Zitko.

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) dnes zasahuje společně s Vojenskou policií. Potvrdil to mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Úkony trestního řízení NCOZ se netýkají ani Ministerstva obrany ČR, ani Armády ČR. K úkonům Vojenské policie se vyjádřit nemůžeme," uvedl Jaroslav Ibehej. „Věc realizovanou NCOZ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím poskytovat nebudeme," dodal.

Zjišťujeme další podrobnosti.