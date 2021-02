Pardubické lékárny zaznamenaly během pátečního dopoledne enormní zájem o respirátory. Lékárníci ale sahají po posledních kusech.

Prodej respirátorů. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

Povinný respirátor, roušky z nanovlákna nebo dvě chirurgické ústenky při cestě do obchodu, autobusem, na úřad a na dalších veřejných místech. Za to látkovým rouškám odzvonilo, na veřejná místa v nich lidé od pondělí podle nového nařízení vlády nesmějí. „Je to určitě dobře, vidím to jako správný krok k tomu, aby se nemoc tolik nešířila,“ řekla Ivana Němcová, zatímco při chůzi na pardubické třídě Míru měla na ústech látkovou roušku. „Je to alternativa, ale doma mám respirátory i ústenky,“ dodala žena. V pardubických obchodech je ale znát, že látkové roušky ještě zdaleka nevymizely. Do supermarketu v centru krajského města během deseti minut nakráčelo 24 lidí, látkovou roušku jich mělo jedenáct. Sedm z nich zakrývalo své dýchací cesty ústenkou, zbylých šest pak respirátorem. Někteří ale ochranné pomůcky nasadili až ve vestibulu obchodu, jiní je zase sundali předčasně. „Kdyby to všichni dodržovali, jak mají, už jsme z toho mohli být venku. Dceru mám vdanou v Itálii, tam tři měsíce nesměli vůbec nikam, jen dvakrát týdně na nákup. Nyní v té oblasti ale nemají jediný případ nákazy,“ řekla Anna Krejčíková, která s novým nařízením souhlasí.