Podle hejtmana Martina Netolického má kraj jen omezené možnosti, jak stavbu urychlit. „Je nutné si uvědomit, že investorem stavby dálnice je stát. Naše role je především být mediátorem, o což se snažíme,“ upozorňuje lídr koalice Pro prosperující Pardubický kraj.

Co však kraj ovlivnit může, jsou dálniční přivaděče. Jenže problémy se nevyhýbají ani jim. Starost o ně, spolu s částkou 2,7 miliardy, převedl stát na kraj teprve nedávno. Kvůli plánované přeměně silnic druhé třídy z České Třebové a Ústí nad Orlicí do Litomyšle na dálniční přivaděče se rozhořel spor mezi krajem a obcemi na trase. Němčice se řešení, které od komunálních voleb prosazuje Česká Třebová brání.

Pochybení krajské samosprávy

Problémy podle lídra ANO Martina Kolovratníka ukazují na pochybení krajské samosprávy v roli koordinátora území. „O plánech na dálnici se ví velmi dlouho a je jasné, že dálnice změní dopravní toky naprosto zásadním způsobem,“ říká.

Přímé napojení Orlickoústecka na dálnici není podle Martina Netolického důležité jen pro Českou Třebovou, ale také pro Litomyšl. „Pokud by nedošlo k napojení, tak by nejen osobní, ale především nákladní automobily směřovaly po dálnici středem města kolem zámku, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ vysvětluje Netolický.

Krajský radní pro dopravu a lídr společné kandidátky ODS a TOP09 Michal Kortyš s výhradami dotčených obcí souhlasí. „Snahu nového zastupitelstva České Třebové chápu, ale myslím si, že by měli svoji energii vrhnout jiným směrem. Nelze přeci plánovat napojení kamionové dopravy na dálnici s tím, že pojede přes Němčice,“ říká radní. Křižovatka nad Litomyšl podle něj zůstane jako územní rezerva, až budoucnost ukáže její potřebu.

Tranzitní dopravu přes Němčice chce kraj omezit značkami. „Plánujeme na silnici umístit vysokorychlostní vážení s jasnou selekcí nežádoucí dopravy. Myslím si, že se obce na této trase nemají čeho obávat. Oba přivaděče budou komfortní pro osobní dopravu a dopravní obslužnost,“ upřesnil Michal Kortyš.

Obchvat Němčic a Zhoře

Krajský lídr hnutí ANO si myslí, že samospráva s výstavbou přivaděčů k dálnici zaspala. „Kraj získal v dubnu 2017 celkem 2,7 miliard. To jsou tři roky. Dnes ještě nemají ani územní rozhodnutí a do stavby je daleko, někde se čeká teprve na změny územních plánů. Jak je toto možné? Proč dva a půl roku nikdo nic nedělal a až dnes se dohání zpoždění?“ ptá se Martin Kolovratník.

Podle hejtmana Netolického se bude na mimoúrovňové křižovatce u Litomyšle nadále pracovat, aby bylo možné ji bez zásahů do tělesa dálnice dobudovat. Její součástí by měl být i obchvat Němčic a Zhoře. „Komunikace se starosty obcí je z mého pohledu pravidelná. Pokud hovoříme o přivaděčích, tak je nutné mít na paměti, že stát plánuje dálnici desítky let a stavbu přivaděčů na nás převedl. Není proto možné si myslet, že vše půjde ze dne na den,“ oponuje.

Slova Michala Kortyše o vytěsnění kamionové dopravy potvrzuje i lídr Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek. Nákladní dopravu z České Třebové bude podle vicehejtmana nezbytné trasovat na D35 po silnicích prvních tříd na Svitavy. „Nákladní doprava z Ústí nad Orlicí bude moci využívat napojení na dálnici v prostoru křižovatky Vysoké Mýto-Západ, která bude napojena novým obchvatem Vysokého Mýta a Chocně,“ popisuje Línek.

Stejně argumentuje i lídr KSČM Jan Foldyna. „Vzhledem k dopravnímu omezení na silnici II/358 a podélnému profilu silnice II/360 nepředpokládáme zvýšení provozu nákladní dopravy na těchto úsecích ve vazbě na zprovoznění dálnice. Předpokládáme, že tyto úseky budou především sloužit jako přípojné trasy na D35 pro osobní dopravu,“ navazuje na vicehejtmana Línka.

Nelze čekat na protesty

Podle jedničky kandidátky Starostů a nezávislých Michaely Matouškové je nutné zlepšit komunikaci kraje s ŘSD a dotčenými obcemi. „Nelze čekat na protesty a není možné, aby se starostové a starostky těžce domáhali řešení, které je na první pohled pro kvalitní život lidí logické. Vždyť už od stolu při pohledu na mapu je přece jasné, že jistá naplánovaná řešení způsobí, že obyvatele měst a obcí bude otravovat tranzit kamionů a hluk z dopravy. O bezpečí nemluvě,“ říká Michaela Matoušková.

K názoru Martina Kolovratníka, že kraj při přípravě přivaděčů zaspal, se připojuje i lídr Pirátů Daniel Lebduška. „Zdá se mi, že kraj nyní tlačí čas, který nemá na vypořádání námitek místních. Jako zásadní vidím problém v synchronizaci staveb od jednotlivých vlastníků komunikací. Nesmí se stát, že jedna ruka státní správy koná a druhá je založená v pase,“ míní Lebduška. Současně však připouští, že pokud přímé napojení na dálnici nevznikne, budou historickým centrem Litomyšle nebo prostředkem Třebovice jezdit kamiony dál.

K respektování názoru Němčic se přiklání také krajský lídr SPD Tomáš Fadrný. „Výstavba dálnice se připravuje desetiletí. Chápu výtky občanů s ohledem na dlouhotrvající přípravné a projektové práce, kde měl být jejich názor zohledněn,“ říká Fadrný.