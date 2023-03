Dvě vážné nehody v pondělí vpodvečer zastavily provoz na silnici mezi obcí Býšť a Hradcem Králové. Zraněni byli celkem tři lidé.

Nehoda u obce Býšť. | Foto: Policie Pardubického kraje

V pondělí po 17. hodině došlo na silnici I/35 mezi Býští a Hradcem Králové k nehodě. Vozidlo značky Fiat sjelo mimo komunikaci a narazilo do stromu. 71letá řidička byla s vážným zraněním transportována do hradecké nemocnice.

„Dechová zkouška nemohla být z důvodu zranění provedena, bude proveden odběr biologického materiálu," uvedla po nehodě tisková mluvčí krajského policejního ředitelství Markéta Janovská.

To bohužel nebyla jediná nehoda, ke které v místě došlo. V protisměru, ve směru od Hradce Králové na Holice, zastavila u nehody Fiatu tři vozidla - dvě Škody Octavia a jeden Seat - čtvrté auto Škoda Fabie do nich zezadu narazilo. „Z této druhé nehody jsou dva zranění, a to posádka Fabie. Zde byly provedeny dechové zkoušky u všech řidičů, s výsledky negativními," dodala Markéta Janovská.

Příčiny a okolnosti obou nehod jsou v šetření. Provoz na silnici byl omezen do cca 20. hodiny.