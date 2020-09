Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví, které platí od 18. září, není možné v sektoru na stání při utkáních Tipsport extraligy stát. Fanoušci, kteří si koupili permanentky nebo vstupenky na sezonu 2020/2021 do tohoto sektoru, se však nemusí bát, že by hokeji neviděli.

Hokejový klub Dynamo Pardubice rychle zareagoval na nová nařízení vlády a do sektoru na stání na jižní tribuně nechá dát židle, aby diváci mohli sedět. Před zápasem pak obdrží u vstupu do enteria areny držitelé permanentních vstupenek na stání vstupenku na sezení, díky které budou vpuštěni do upraveného sektoru na stání a sednou si na připravené místo.

„Nové nařízení nás příliš nepotěšilo, ale samozřejmě jej budeme respektovat. Do sektoru na stání připravíme židle, abychom dodrželi veškerá opatření a splnili náš slib, že každý, kdo si koupil permanentku nebo vstupenku, se na hokej podívá,“ sdělil člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.