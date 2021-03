Město Pardubice, na jehož pozemku torzo kapličky stojí, předá objekt spolku Omnium, který vrátí kapli život.

„Spolek před časem oslovil město s tím, že by kapličku rád zrekonstruoval. Bránily tomu ale nevyjasněné vlastnické vztahy. Kapličku jsme museli vykoupit od dědiců původního majitele, abychom ji nyní mohli předat spolku,“ vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.

Bezúplatný převod schválili zastupitelé města na čtvrtečním jednání. Podmínkou bezúplatného převodu je stavební obnova kaple do deseti let. Pokud by spolek smluvní podmínky nedodržel, zaplatí městu pokutu ve výši 900 tisíc korun a pozemek i s kaplí se vrátí zpět do vlastnictví města. Původně dřevěná stavba vznikla už koncem 18. století jako součást lázní. Poté, co vyhořela, ji nahradila zděná pseudogotická kaple, ze které do dnešního dne zbylo jen její torzo.