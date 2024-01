Nejvíce lidé zaplatí přímo u řidiče, naopak méně zdražení pocítí majitelé časových jízdenek. Cena se totiž odvíjí od způsobu platby. Například v zóně jedna, kdy zákazník ujel víc než tři zastávky, loni zaplatil kartou 17 korun, papírová jízdenka ho vyšla na 22 korun a při platbě u řidiče cestující zaplatil 35 korun. Od dubna budou platit nové ceny, kartou zákazník zaplatí 18 korun, papírová jízdenka ho bude stát 25 a u řidiče si bude muset připravit rovnou padesátikorunu.

Měsíční až roční jízdenky budou stát stejně. Za městskou dopravu po celý rok tak Pardubáci zaplatí 4 400 korun, zlevněná jízdenka bude stát 2 750 korun a studentská 2 090 korun. Za žákovskou jízdenku na 365 dní Pardubáci dají 490 korun.

Zdroj: Deník/Nikola Čížková„Roční občanské jízdné zůstává průměrně na necelých 11 korunách za den, zlevněné necelých 7 korun za den, studentské necelých 6 korun za den a žákovské pouze 1,34 koruny za den. Je třeba doplnit, že novinkou pro cestující je, že první přestup je nově zdarma. Tím kompenzujeme i možný diskomfort během nutných změn linkového vedení vinou většího objemu dopravních staveb na území města,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že k tarifním změnám dochází u jednotlivého a časově krátkodobého jízdného.

Vedení města chce podle svých slov platby u řidičů co nejvíce omezit. Podle politiků to totiž městskou hromadnou dopravu zdržuje a navíc to nejčastěji využívají pouze turisté. „Podle zákona musíme jízdenku u řidiče poskytovat, jako nouzovou variantu, ale zároveň se snažíme to eliminovat a lidi od toho odrazovat. Je to z toho důvodu, že to zdržuje provoz,“ sdělil primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Pardubáky tak chce město motivovat především ke koupi dlouhodobých jízdenek. Snahou města i dopravního podniku je pak také postupně vyřadit papírové jízdenky ze hry. Platba kartou nebo elektronickou peněženkou přímo ve voze je proto pro cestující cenově výhodnější.

Radnice tímto krokem reaguje na rostoucí provozní náklady i dopady státem přijatých daňových změn. „Důsledky vládního daňového balíčku jsme pro občany nepromítli v celém rozsahu. Nechceme totiž ještě více zatížit rodinné rozpočty občanů Pardubic, kteří nejčastěji využívají dlouhodobé jízdenky. Ty časové na 30 a více dní zůstávají ve stejné výši,“ dodal Hrabal.

Radnice tak reaguje na zvýšení DPH. Město, které společně s dopravním podnikem ceny jízdenek nastavuje, tím reaguje na zvyšující se ceny vstupů i vyšší DPH za dopravu, která se zvedá z 10 na 12 procent. Vyšší daň z veřejné dopravy je součástí konsolidačního balíčku, jehož platnost chválila Sněmovna, Senát a podepsal prezident. „Oproti roku 2023 se nám zvýší tento daňový odvod státu o 2,5 milionu korun. V tomto objemu bude tedy snížen výnos z tržeb. Pokud k tomu přidáme i skutečnost, že regulované ceny za distribuci elektrické́ energie přinesou finanční́ zatížení pro společnost ve výši cca 2,1 milionu korun, tak celkový dopad těchto změn na bilanci hospodaření naší společnosti je odhadován na částku nejméně 4,6 milionu korun,“ objasnil nutnost změn cen jízdného ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.