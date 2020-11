/FOTO/ Kamenné zdivo, nebo bílá omítka? To je otázka, kterou si již celý rok kladou jak občané Pardubic, tak vedení města při pohledu na pardubickou dominantu – Zelenou bránu.

Zelená brána | Foto: Archiv

Šedesátimetrová věž, která je zároveň bránou do historického centra, si žádá rozsáhlou opravu a na městě je, aby rozhodlo, jak ji provést. Volit bude mezi zakonzervováním zdiva, které zachová současný vzhled, nebo pokrytím věže omítkou bílé barvy. Druhá varianta je pro mnohé občany nepředstavitelná. „Odjakživa si ji takhle pamatuji, takže si ji nahozenou a natřenou na bílo vůbec nedokážu představit. Už by to nebyla pardubická dominanta, jak ji známe,“ řekl Martin Jedlička.