Velikonoční atmosféru na Zelené bráně dotvoří dvoumetrová pomlázka, velikonoční perníčky, beránci a slámové kraslice neobvyklých velikostí.

Velikonoce na Zelená bráně se konají od čtvrtka do pondělí. | Foto: Deník/Nikola Čížková

Od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna můžete na Zelené bráně v Pardubicích slavit Velikonoce. V předbraní budou pro malé i velké návštěvníky připraveny velikonoční dílničky, kde si každý návštěvník může nazdobit svou papírovou ozdobu a vytvořit originální velikonoční přáníčko ve tvaru srdce a čtyřlístku.

„Velikonoční atmosféru dotvoří dvoumetrová pomlázka, domácí velikonoční perníčky, velikonoční beránci a tradiční slámové kraslice neobvyklých velikostí, ze kterých asi nejvíce zaujmou pštrosí a husí," pozval Aleš Chaloupka z Turistického informačního centra Pardubice.

Vstup na dílničky v předbraní bude zdarma. „Každý, kdo nám na Zelenou bránu přinese nazdobenou kraslici, nemusí platit vstupné ani na vyhlídku. Přinesené kraslice navíc postupně zařadíme do velikonoční výzdoby v horním patře předbraní," dodal Aleš Chaloupka. Na místě se budou prodávat také pardubické perníčky s velikonočními motivy. Zelená brána má otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Za vstup na věž zaplatí dospělý 50 Kč a dítě od 6 do 18 let 35 Kč. Další informace najdete na www.zelenabrana.eu.

Zelenou bránu, historickou dominantu centra Pardubic, čeká letos rekonstrukce. Plášť 59metrové věže je třeba opravit. Rozhodnutí obyvatel města v referendu určilo, že věž si zachová svůj kamenný vzhled bez omítky. Práce za přibližně 30 milionů korun mají začít v létě.