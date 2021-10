Zelená brána je v Pardubicích jedinou dochovanou branou gotického městského opevnění. Zatímco předbraní je od samého počátku omítnuto, věž Zelené brány omítku již více než sto let nemá a minimálně v blízké budoucnosti mít nebude.

Město by tak nyní mělo zvolit cestu konzervace současného zdiva. To znamená, že brána bude vizuálně vypadat tak jako nyní. V současné době je potřeba statické zajištění památky i ochrana pláště. Odborníci již dříve avizovali, že tato varianta má své klady i zápory.

K volbám do Poslanecké sněmovny přišlo v Pardubicích 44 994 lidí, v referendu jich hlasovalo výrazně méně, pouze 31 425. Vyslovit se mohli i voliči, kteří byli v izolaci nebo karanténě. Pro ně bylo ve středu připraveno speciální drive-in volební stanoviště.

Pardubáci v pátek a v sobotu rozhodovali o tom, zda omítnout, nebo neomítnout historickou dominantu města, Zelenou bránu. V místním referendu, které se konalo současně s volbami do Poslanecké sněmovny, zvolili, že věž zůstane taková, jaká je. Hlas do místního referenda odevzdalo více než 32 tisíc voličů, referendum je tedy platné a závazné.

