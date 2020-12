Pěší a cyklisté mohou po zhruba dvouměsíčních opravách opět využívat jeden z mostů na Červeňáku, takzvaný Zeleňák. Ten nyní zdobí mostovka z nových prken a zčásti ošetřeny byly také ocelové konstrukce. Veškeré práce, které pro město zajišťovaly Služby města Pardubic, přitom vyšly městský rozpočet na zhruba 7,3 milionu korun včetně DPH.

Opravený most Zeleňák | Foto: Archiv města

O převodu bývalého vojenského cvičiště Červeňák z majetku Ministerstva obrany do majetku města rozhodlo zastupitelstvo v únoru 2019. Součástí převodu majetku bylo i získání mostu v této lokalitě, jenž leží 300 metrů po proudu Chrudimky od mostu Červeňák, který město získalo do vlastnictví již dříve. Zeleňák, v některých pramenech označovaný jako Kohnův, ačkoliv se nejedná o most této soustavy, ale o most křivopásový příhradový, je přirozenou spojnicí do areálu Pod Vinicí. „Ihned po získání druhého mostu jsme nechali posoudit technický stav obou mostů a bylo rozhodnuto, že pro překonání Chrudimky v této lokalitě je vhodnější zahájit práce na rekonstrukci Zeleňáku. Co mě mrzí, je, že v současnosti není kompletně dokončen nátěr mostní konstrukce, kde zbývá ošetřit její vrchní část. Důvody jsou dva, jednak není vhodné období na tuto práci, a hlavně nám na nátěr nezbyly v rozpočtu finanční prostředky. Rekonstrukce mostu však zcela zajišťuje funkčnost a na otryskání a následný nátěr si budeme muset počkat,“ řekl náměstek pro dopravu Petr Kvaš.