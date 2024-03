„Stavební práce nás vrátily o patnáct let zpátky. Za své vzala modelová železnice, kde jsme vozili děti, některé vybavení nám poničili vandalové. Plocha, která se nachází pod nadjezdem, by nám pomohla s rozvojem. Máme připravený projekt na vlečku s halou, kde bychom garážovali nejcennější stroje, další by potom mohly stát pod nadjezdem a byly by chráněné před vlivy počasí,“ přiblížil plány jednatel muzea Oldřich Čížek.

Místo pro nadšence i školy

Podle iniciátorů by v Rosicích mohlo vzniknout unikátní místo otevřené veřejnosti, kde by si na své přišli všichni milovníci vlaků. Do areálu by se měla vrátit také v minulosti hojně navštěvovaná modelová železnice s možností svezení, která byla ve své době, a byla by jí i dnes, druhou nejdelší veřejně přístupnou v České republice.

Místo má být zaměřené také na vzdělávací činnost. V plánu je například navázat plnohodnotnou spolupráci se školami a zvýšit zájem mladé generace o práci v oboru veřejné dopravy.

Projekt chce podpořit i Pardubický kraj, který už oslovil České dráhy.

„Oslovili jsme České dráhy se žádostí o odkoupení pozemku, které by muzeum mohlo využívat a získat tak stabilní plochu pro svůj rozvoj. Vzhledem k situaci, která kvůli zdvoukolejnění trati a přestavbě nádraží vznikla, byl provoz omezený,“ potvrdil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že kraj by mohl muzeum pomoci se získáváním dotací. „Spolek má připravený projekt, v procesu je stavební řízení. My s ním budeme spolupracovat tak, aby mohlo vzniknout unikátní místo, které přinese nejen zábavu, ale také poznání a bude zvyšovat zájem o technické profese v Pardubickém kraji,“ dodal Kortyš.

Jízdy historického motoráčku

Milovníci železniční historie a výletů nepřijdou ani o oblíbené jízdy v Hurvínkovi.

Železniční muzeum chce i nadále provozovat historické výletní vlaky za turisticky zajímavými cíli po celém kraji, včetně možného zajištění návazné dopravy historickými autobusy nebo i historickými trolejbusy v Pardubicích.

„V plánu máme také pravidelné zpestření akcí na Pardubickém závodišti, nabídka dopravy z hlavního nádraží v Pardubicích na zastávku Pardubice závodiště historickými vozidly, například při příležitosti Velké pardubické,“ dodal Čížek z Pardubického spolku historie železniční dopravy.

Sezona se rozjede už 29. března. Zájemci se tak už mohou těšit na konec března, kdy spolek pořádá velikonoční vlak do Borohrádku nebo pardubický velikonoční trolejbus.