„Profesor Imramovský je uznávaný organický chemik, kterému se úspěšně daří přenášet výsledky svého výzkumu do praktického využití i do vzdělávací činnosti. Univerzita Pardubice nabízí studentům možnost učit se od skvělých expertů, a také se zapojit společně s nimi do vědecké práce a posunout jakýkoliv obor na další úroveň,“řekl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Vědecky se Imramovský orientuje na oblast syntézy organických látek.

Mimo jiné vede Oddělení technologie organických látek v Ústavu organické chemie a technologie. Zabývá se návrhy technologií biologicky aktivních organických sloučenin, syntézou biologicky aktivních sloučenin pro potřeby urgentní medicíny nebo forenzní toxikologie.

Získat titul profesora je náročný proces, který začíná vždy na příslušné fakultě a zahrnuje požadavky na kandidáta a jeho vědecké a pedagogické výsledky, ke kterým se vyjadřuje komise tvořená profesory z oboru.

„Součástí přihlášky jsou i doporučující dopisy od významných domácích nebo zahraničních expertů,“ dodala mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.