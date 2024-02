Do protestního shromáždění v Praze se zapojí i zemědělci z Pardubického kraje

Ohlášené protestní shromáždění, kterého by se v Praze od pondělí do čtvrtka měly podle odhadů měly zúčastnit až tisíce traktorů z celé České republiky, podpoří i zemědělci z Pardubicka a dalších oblastí kraje. Známe trasu, po které se z Pardubic v pondělí ráno vydají do hlavního města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal