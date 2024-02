Divadelní svět zasáhla smutná zpráva. Zemřel Václav Dušek, dlouholetý člen souboru Východočeského divadla v Pardubicích. Na zdejším jevišti ztvárnil více než padesát rolí. Vryl se do paměti diváků i do srdcí svých kolegů.

Václav Dušek v titulní roli Kohoutovy hry Král Colas Kolikátý, Východočeské divadlo v roce 2005. | Foto: Ladislav Formánek

V úterý 27. února zemřel herec Václav Dušek, dlouholetý člen souboru pardubického divadla. Bylo mu osmdesát let.

Václav Dušek se narodil 3. září 1943 v Hradci Králové. Poprvé stanul na jevišti v roce 1964 v tehdejším Divadle Vítězného února v Hradci Králové. O tři roky později přesídlil do Šumperka a deset let působil v Severomoravském divadle, kde ztvárnil více než padesát divadelních postav. V roce 1977 se vrátil do rodného města, kde navázal na své první divadelní angažmá. Hrál v sedmdesáti inscenacích a byl také častým hostem hradeckého studia Českého rozhlasu.

Jako Šašek v Markétě Lazarové, VČD 2009.Zdroj: Radovan ŠťastnýOd roku 1999 působil ve Východočeském divadle v Pardubicích. Na zdejším jevišti se zhostil více než padesáti rolí. „Divákům se vtiskl do paměti jako Valora v Traceyho tygrovi, Vincent v Měsíčním běsu, Otec v Příbězích obyčejného šílenství, Král Colas Kolikátý, Dědeček v Romanci pro křídlovku, Šašek v Markétě Lazarové, Hruška ve Vojnarce, Dědeček v Jitřní paní, Firs ve Višňovém sadu, Dr. Abbott v Králově řeči," připomíná mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. Se svou celoživotní profesí se Václav Dušek rozloučil v roce 2020 jako Pan Sokol v komedii Společenstvo vlastníků.

„Všem svým přátelům a kolegům se vryl do srdce jako mimořádně dobrý, ryzí člověk. Čest jeho památce," vzpomínají s úctou kolegové z pardubického divadla.