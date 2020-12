„Jen pár dní po 82. narozeninách Rychlých šípů nás opustil Jindra Hojer. Byl jsi inspirací nejen Jestřábovi, bratře Jindro,“ vzkázala organizace Junák – český skaut, která o úmrtí informovala.

Chlapec, jenž „měl vždy pečlivě na pěšinku učesané své plavé vlasy“ se narodil 30. července 1924 v Praze, do oddílu k Jestřábovi ho přivedli dva spolužáci. Jeho jméno se Foglarovi zalíbilo a využil ho jako předlohu pro postavu svého komiksu. „Maminka mi řekla, že se ho musím zeptat, co to bude za postavu. Jestřáb mi tenkrát povídal: ‚Neboj se, Jindro, ta postava ti hanbu dělat nebude.‘ Tak jsem na to kývl,“ vysvětloval.

Říkával, že Jaroslav Foglar udělal jeho život hezčím. Po jeho smrti dal společně s Václavem Černým dohromady sborník Jestřábe, díky.

Pardubice jsou lepší než Hamburk

Hojer byl dlouhodobě spjatý s Pardubicemi. Po maturitě v roce 1943 měl odjet do Hamburku odklízet trosky po bombardování, dostal však nabídku pracovat ve výzkumném ústavu v Rybitví. „Maminka správně říkala, že Pardubice jsou lepší než Hamburk, tak jsem jel do Pardubic. A už jsem tady zůstal,“ vyprávěl ještě v srpnu letošního roku. Ve výzkumném ústavu nakonec pracoval dlouhých 43 let a při tom 12 let přednášel na místní vysoké škole.

Byl dvakrát ženatý. Když mu umřela druhá žena, seznámil se s přítelkyní, kterou znal už z výzkumného ústavu. „Byli jsme spolu ale jen pár let a taky mi umřela. Díval jsem se třem svým ženám do hrobu. Můj život tedy nebyl jenom procházka růžovou zahradou. Byly v něm chvilky štěstí, ale i chvilky bolesti,“ poznamenal.

V posledních letech žil v domově důchodců v Pardubicích, kde se mimo jiné věnoval psaní knih. Když se rozhodl vydat sbírku hlavolamů a logických úloh Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky, poprosil veřejnost o finanční pomoc prostřednictvím kampaně na webu Hithit. „Za napsání knížky nechci žádný honorář, ve svém věku už peníze nepotřebuji a grafické ztvárnění a sazbu celé knihy bere na svá bedra vydavatel. Částka je určena pouze na zajištění tisku a distribuce knížek. Pevně věřím a doufám, že dárkem k mým 95. narozeninám mi bude fakt, že bude kniha dělat radost v knihovnách českých školáků a studentů,“ uvedl tenkrát Hojer.

Místo požadovaných 87 tisíc korun se ale nakonec vybralo téměř 290 tisíc. „Nakladatel prohlásil, že musíme dárcům dát ještě něco navíc než jednu knížku. Řekl mi, ať napíšu ještě jednu. Odpověděl jsem, že jde to maličkost,“ popisoval. A během dvou měsíců byla na světě kniha Střípky ze života Jindry Hojera.