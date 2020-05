V sobotu zemřel dlouholetý kurátor umělecko-průmyslových a uměleckých sbírek pardubického muzea Ivo Křen. K jeho úmrtí se vyjádřil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Ivo Křen. | Foto: archiv muzea

9. května 2020 nás navždy opustil náš kamarád a kolega Mgr. Ivo Křen. Zármutek, pro který není slov, je o to větší, že do Východočeského muzea v Pardubicích vždy přinášel úsměv a radost. Vznešený tvůrčí duch se v jeho osobnosti snoubil s promyšleným důvtipem, jemnocitným humorem a lehkou, nenásilnou elegancí. Snad nad bolestí zvítězí krásné vzpomínky. A že jich je. Určitě tu bude s námi ve všech zákoutích pardubického zámku, v ozvěně příjemných rozhovorů, v odkazu práce, kterou vtiskl do tváře našeho muzea jedinečným invenčním způsobem nejen jako kurátor sbírek, ale i jako renesanční člověk s neuvěřitelným přesahem.