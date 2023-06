Ve věku 93 let zemřel ve středu 7. června v podvečer, v kruhu svých nejbližších, uznávaný český architekt Miroslav Řepa. Smutnou zprávu potvrdila jeho dcera Sylvie. K celoživotním vášním tohoto mimořádného muže patřilo kromě jeho práce dobré jídlo, kvalitní francouzské víno, swingová muzika i třeba lyžařské terény v Alpách.

Zemřel architekt Miroslav Řepa. | Foto: archiv Pardubického kraje

Pan Miroslav Řepa se narodil 24. února 1930 v Pardubicích, kde vystudoval Reálné gymnázium, pak odešel do Prahy na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství, následně vystudoval také Akademii výtvarných umění.

V roce 1965 vyhrál s architektem Vladimírem Pýchou soutěž na československý pavilon pro Světovou výstavu v Montrealu, která se konala o dva roky později. Následoval projekt divadla Laterny Magiky pro světovou výstavu v japonské Ósace v roce 1970 a funkce technického ředitele našeho pavilonu na Expo 1992 v Seville. V roce 1993 realizoval ve funkci kurátora výstavu Josipa Plečnika, pak byl jmenován hlavním kurátorem výstavy Deset století architektury v areálu Pražského hradu.

Jeho otec Karel Řepa projektoval řadu významných budov v Pardubicích, například vlakové nádraží či bývalé kino Jas. „Mým životním přáním původně nebylo jít ve šlépějích mého otce. Pomýšlel jsem spíše na diplomatickou dráhu, nebo jsem uvažoval, že bych navštěvoval hotelovou školu ve švýcarském Lausanne a poté pracoval v oblasti gastronomie,“ uvedl před několika lety v rozhovoru pro Deník Miroslav Řepa. Prozradil tehdy také, že mezi jeho nejoblíbnější projekty patří zlínské divadlo. „To byl můj první projekt, který jsem dělal ještě se svým otcem. Je to má srdeční záležitost a pořád se tam rád vracím. Ta stavba je navíc stále v dokonalém stavu,“ řekl tehdy Řepa.

Čestný občan města Pardubice architekt Miroslav Řepa, rok 2016.Zdroj: archiv Deníku

V posledních letech se Miroslav Řepa stal nositelem Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a také čestným občanem Pardubic.

Z vyjádření dcery pana Miroslava Řepy

