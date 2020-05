Anna Ferencová, vlastním jménem Fialová, se narodila 25. května 1927 v Praze do herecké rodiny. Její matkou byla herečka Anna Tichá a otcem nebyl nikdo jiný než slavný herec a oblíbený kabaretní komik Ferenc Futurista (vlastním jménem František Fiala), po kterém Anna převzala umělecký pseudonym. Umělecký vliv na mladou Annu měl bezpochyby i její strýc, herec, režisér a hudební skladatel Eman Fiala.

Po absolutoriu na pražské konzervatoři působila Anna Ferencová v zájezdovém Vesnickém divadle a později krátce v Krajském oblastním divadle v Olomouci. V roce 1951 se stala členkou pardubického souboru, kde strávila téměř 40 let (do roku 1989) a nastudovala zde přes 200 rolí. Ve svých 62 letech se vrátila za maminkou zpět do Prahy.

Z filmové tvorby Anny Ferencové jmenujme především film Skleněný dům, kde si zahrála vychovatelku Morávkovou. S režisérem filmu Vítem Olmerem pak velmi ráda opakovaně spolupracovala.

Anna Ferencová se v Pardubicích uplatňovala především v dramatickém repertoáru, ale byla také vhodnou představitelkou dam z vyšší společnosti v salonních fraškách. Zahrála si, jak říká, spoustu krásných rolí. Mezi ty nejvýraznější patřila Hippodamie v Námluvách Pelopových (1953), Runa v Radúzovi a Mahuleně (1959), Lady Macbeth (1962), Gizela v Kočičí hře nebo Arkadinová v Rackovi či Lady Bracknellová ve hře Dobrý večer, pane Wilde (1976).

Anna Ferencová zemřela v Praze 10. května 2020 ve věku třiadevadesáti let. Čest její památce!