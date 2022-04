Čtyřiatřicetiletá žena prostě musela jet do hospody autem a vzala k tomu své dva psy. Aby na sebe víc upozornila, zaparkovala své auto na chodníkuZdroj: Městská policie Pardubice

Strážníci proto vyčkali jak se žena zachová při odchodu domů. „V ten moment, kdy se dalo do pohybu podezřelé vozidlo, dala se do pohybu i hlídka strážníků a o chvíli později podezřelé auto zastavila,“ doplnil Sejkora. Žena nadýchala 1,33 a 1,35 promile alkoholu v dechu. Strážníky navíc zarazil fakt, že žena to z domova do restaurace měla pouhých 200 metrů.

Pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky si případ převzala Policie České republiky.