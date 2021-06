„Strážníci o půl druhé ráno našli ženu, která čekala na smrt. Ležící postava na kraji zálivu zastávky upoutala pozornost hlídky. Devětatřicetiletá žena ve zcela mokrém oblečení a bez bot jen s obtížemi reagovala na oslovení,“ informoval tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Podchlazenou ženu hlídka hned zabalila do termofolie a vzhledem k okolnostem provedla i dechovou zkoušku s výsledkem 1,29 promile alkoholu v dechu.

„Dalším obtížným rozhovorem strážníci zjistili, že žena chtěla skončit svůj život skokem do Labe. Pokus o utonutí naštěstí napoprvé nevyšel, ale hlídce se svěřila, že jakmile strážníci odjedou, má v plánu jeho opakování. To samozřejmě hlídka nepřipustila a ženu předala do další potřebné péče zdravotníkům a o situaci vyrozuměla rodinu,“ dodal Sejkora.