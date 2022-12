Klasiku ovšem tentokrát ozvláštníme jednou vychytávkou: Před dlouhými lety jsem v rozhlase poslouchala předvánoční povídání s Karlem Gottem, který radil svařáka „vytunit“ panákem rumu před podáváním. A tak jsem to zkusila a musím říct, že je to velká dobrota, ale i silná alkoholická dávka, která prostě zahřát musí! Vyprávěla jsem o tom kolegyňce, a ta to poradila svým rodičům. „Ale my to děláme už dlouho, to je námořnický svařák,“ opáčila její maminka. „Jen tobě rum do vína nelijeme,“ šokovala ji vzápětí s odkazem na dceřino mládí.