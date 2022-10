Krajští radní schválili plán zimní údržby silnic. Ten platí od 1. listopadu do konce března. Pardubický kraj opět zajistí údržbu na komunikacích druhých a třetích tříd. Jedničky uklízí už pět let stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic, které na to najímá soukromé firmy.

V krajském rozpočtu je na zimní údržbu komunikací vyčleněno 125 milionů korun.

„Celkem je v plánu udržovat přes 3000 kilometrů silnic, což je 96 procent z celkové sítě komunikací. Zbývajících 132 kilometrů přes zimu udržovat nebudeme. Jedná se ale pouze o silnice s malým dopravním významem bez hromadné linkové dopravy. Dopravní obslužnost do všech obcí a trvale osídlených osad v Pardubickém kraji bude zachována,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Řidiči mají ještě v živé paměti minulou zimu, kdy nebyly sjízdné hlavní tahy, tedy silnice prvních tříd, o které se od roku 2017 starají soukromé firmy Eurovia a Sovis a kterých je v kraji přitom jen pár stovek kilometrů.

Udržovat všechny "trojky" je finančně neefektivní

Udržovat průjezdné všechny komunikace by bylo podle kraje finančně neefektivní. „Některé silnice vedou, když to řeknu lidově, odnikud nikam a jsou minimálně využívané. Naší prioritou jsou frekventované dopravní tepny, takže silnice II. třídy a vybrané komunikace o třídu níže,“ podotkl Kortyš. Politici se však připravují i na scénář, kdy by mohla kraj zasáhnout ekonomická krize. Pak by se mohlo podle Kortyše stát, že by kraj kvůli úsporám z těch tří tisíc kilometrů ještě ubral.

Pro zimní údržbu je dopravní silniční síť v Pardubickém kraji rozdělena do 69 okruhů, drtivou většinu z nich budou silničáři obstarávat sami. Na patnáct procent má kraj najaté subdodavatele.

Silničáři na „jedničky“ nesmí a Eurovia podle kraje nestíhá

„Vlastními silami zvládneme zhruba 2500 kilometrů komunikací. Dodavatelské výpomoci při pluhování silnic jsou s ohledem na malý rozsah prací potřebné pouze v situaci, kdy naše vlastní kapacity budou na hraně nebo v případě kalamit. Naši subdodavatelé budou stejně jako v minulých letech místní zemědělci, malé stavební firmy a dopravci, kteří mají potřebnou techniku,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Novinkou je také zvýšení kvality, místo štěrku a písku budou silničáři na vybraných 120 kilometrech komunikací nově používat schválené chemické prostředky. Jedná se o oblasti, které spravují cestmistrovství Litomyšl, Holice, Běstovice a Lanškroun. Největší podíl chemické údržby nastane v obvodu Lanškroun, kde přesáhne 30 kilometrů. Na zimní údržbu silničáři využijí i nová těžká vozidla, dva nakladače, traktorový nosič a šest nákladních automobilů.

