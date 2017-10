Zimní období se blíží, pneuservisy jsou plné

Pardubický kraj – S blížící se zimou řeší pravidelně všichni řidiči otázku povinnosti zimních pneumatik. Někdo se řídí zákonem nebo přezouvá s klesajícími teplotami. Ti otrlejší čekají na první námrazy či dokonce sníh i za cenu přeplněných pneuservisů.

Pneuservisy mají před zimou napilno.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

OD LISTOPADU POVINNĚ NA ZIMNÍCH GUMÁCH

Od roku 2011 jsou řidiči povinni použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. Podle zákona je řidič, který se chystá vyjet v tomto období autem, povinen mít na autě zimní pneumatiky, pokud sníh či led na silnici již je a nebo by dle předpovědi mohl být.



Na některých silnicích je možné se setkat i se značkou přikazující použití zimní výbavy. Na těchto místech platí použití zimních pneumatik bez výjimky, tedy bez ohledu na aktuální počasí či jiné podmínky, a je nutné v období od 1. listopadu do 31. března na těchto úsecích mít na voze zimní pneumatiky.



Lidé, kteří si nechtějí auto přezouvat sami, mohou navštívit jeden z pneuservisů. Je však velmi pravděpodobné, že do 1. listopadu zimní gumy na svých autech mít nebudou. „Máme opravdu plno a první volný termín je až okolo 7. listopadu. Tento rok bylo září chladné, tak přezouvání začalo o něco dříve,“ sdělila Gabriela Plachá z pardubického pneuservisu.



S podobnou situací se potýkají i v dalších pneuservisech. „Jsme maximálně vytížení. Na servis objednáváme tři vozidla po půl hodině a stejně se to nedá pokrýt. Všichni by se chtěli objednat třeba v pondělí a přezout hned v úterý. V současnosti objednáváme zákazníky až na 7. listopadu, což je první volný termín,“ potvrdil Petr Nedbal. Ceny za přezutí osobního auta se pohybují okolo 500 korun a výš.



Není ale chybou, pokud lidé přezuli na zimní pneumatiky již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybovaly okolo 7 stupňů a níže. Při těchto hodnotách už totiž fungují lépe zimní pneumatiky než letní.



SILNIČÁŘI JSOU NA ZIMU PŘIPRAVENI

Správa a údržba silnic Pardubického kraje má aktuálně zajištěno plné předzásobení posypovými materiály. Z celkové délky spravované silniční sítě přes 3123 kilometrů je v zimním období udržováno 2990 kilometrů.



Pro účel zimní údržby je silniční síť Pardubického kraje rozdělena podle důležitosti na I., II. a III. pořadí s vymezením časových limitů pro včasné zajištění sjízdnosti a neudržované úseky.



„Pořadí důležitosti zpravidla odpovídá třídám silnic. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních vozidel ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Pokud je počasí takové, že nelze zajistit všemi dostupnými prostředky sjízdnost v uvedených lhůtách, pak je nutné přejít na režim údržby dle kalamitního plánu, což znamená zasedání operačního štábu, stanovení prioritních tras či povolání dostupných záloh. (als)