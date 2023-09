Slavný plochodrážní závod každoročně přiláká na stadion ve Svítkově tisíce příznivců tohoto sportu. Pardubická městská hromadná doprava posílí o víkendu spoje.

Svítkovský plochodrážní stadion bude o víkendu plný. | Foto: Luboš Jeníček

Pardubice mají před sebou plochodrážní víkend. Jeho vrcholem bude nedělní 75. ročník Zlaté přilby. V pátek večer se jede závěrečný čtvrtý závod mistrovství Evropy, v sobotu odpoledne přijde na řadu závod světového šampionátu ve flat tracku a 49. ročník Zlaté stuhy juniorů. Do města zamíří tisíce příznivců toho motocyklového sportu. Zejména ve Svítkově, kde stojí plochodrážní stadion, lze očekávat složitější dopravní situaci.

Dopravní podnik města Pardubic připravil na sobotu a neděli kyvadlovou přepravu diváků na Zlatou stuhu a na Zlatou přilbu. „V sobotu 23. září budou vedeny výpomocné spoje z Masarykova náměstí v 10.25, 11.05, 11.45, 12.25 a 13.05 hodin přes zastávku Hlavní nádraží na zastávku Svítkov, park. Všechny spoje na Hlavním nádraží čekají na přípoj spoje linky číslo 8, který na Hlavním nádraží končí," přiblížila Jitka Malinská, tisková mluvčí Dopravního podniku města Pardubic.

Hlavní nápor sportovních fandů očekává město v neděli.

Trasy posilových spojů v neděli 24. září

Z Polabin, Sluneční (v 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30 a 11.50) po trase: Bělehradská – Masarykovo nám. – Hlavní nádraží (st. 3) – Albert, HM – Svítkov, park.

Z Dubiny, sever (v 10.20, 11.00 a 11.40) po trase: Na Drážce – Dašická – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Svítkov, park.

Z Dubiny, točny (v 10.40, 11.20 a 12.00) po trase: Židov,točna – Sakařova – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Svítkov, park.

Z Masarykova náměstí (v 9.05, 9.45, 10.25, 11.05, 11.45, 12.25 a 13.05) po trase: U Marka – Hl. nádraží (st. č. 3) – Albert, HM – Svítkov, park. Všechny spoje z Masarykova nám. vyčkávají na Hl. nádraží na spoje linky číslo 8, které na Hlavním nádraží končí.

Po skončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze zastávky Svítkov, park po trase Popkovice, křiž. – Letiště – Závodiště – Hl. nádraží – U Marka – Palackého – K Polabinám – Masarykovo náměstí.

Omezení na lince 15

V pátek 22. září v době od 8 do 22.30 hodin, v sobotu 23. září v době od 8 do 19 hodin a v neděli 24. září v době od 8 do 19 hodin bude z důvodu konání plochodrážních závodů ve Svítkově vedena linka č. 15 obousměrně odklonem po Kostnické ulici. Spoje linky číslo 15 vynechají zastávky Popkovice, křižovatka a Svítkov, stadion ve směru do Srnojed a obslouží náhradní zastávku Svítkov, park přemístěnou do Kostnické ulice a Svítkov, západ.

