Paradoxní situaci nyní řeší vedení obce Srnojedy, kudy projíždí linka číslo 15 pardubické městské hromadné dopravy. Zatímco donedávna mohli cestující využít 25 spojů, teď mají omezené možnosti. Desítka spojů totiž v obci přestala stavět a jen projíždí. „Musíme se předem podívat, jestli tu autobus zastaví, protože už jich nejezdí tolik jako dřív. Ale je dobře, že nějaké zůstaly, protože žádná jiná linka tudy nevede,“ zhodnotila obyvatelka Srnojed, zatímco čekala na spoj do Pardubic.

„Situace vznikla rozhodnutím Pardubického kraje, jenž od března přestal hradit z pozice objednatele základní dopravní obslužnosti některé spoje do obcí, které Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) obsluhuje,“ vysvětlil ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Vedení obce se ale s touto situací těžko smiřuje, přijde mu nelogické, že autobusy stejně obcí jedou, ale nezastaví. Linka číslo 15 totiž poté pokračuje do Lánů na Důlku a do Opočínku, který leží v katastru Pardubic. Srnojedy jsou ale samostatnou obcí. „DPMP nám oznámil, že některé autobusy tu jen projedou a nezastaví, pokud si to nezaplatíme sami. Vyčíslil nám částku za kilometr, která je pro všechny obce stejná. My jsme se nad tím podivovali, protože ten autobus tu stejně jede, spoje se nezrušily, projíždí naší obcí, ale nezastavují tu. Přijde nám to poněkud zvláštní,“ okomentoval to starosta obce Pavel Králíček s tím, že nabízel dopravnímu podniku paušální částku sto tisíc za rok na to, aby spoje zase začaly v obci stavět. Avšak DPMP požaduje asi 350 tisíc korun a ustoupit nehodlá.

„Změna se týkala všech obcí kolem Pardubic, které obsluhujeme. Se všemi kromě Srnojed jsme se dohodli, že si budou platit dopravu samy,“ dodal Pelikán s tím, že dopravní podnik nemůže dotovat dopravu v malých obcích. „Nemůžeme si dovolit vytvořit precedens, protože pak by třeba Ráby řekly, že když jedeme až do Němčic, tak to také platit nebudou, a nakonec to bude dotovat dopravní podnik, potažmo město,“ vysvětlil Pelikán.

Přestože starosta s vedením DPMP i s vedením Pardubic jednal, společnou řeč nenašli. „Výsledek je zatím takový, že výjimky nejsou možné, bylo by to prý porušení legislativy. Skutečně není normální, že autobus obcí projíždí a lidi ze Srnojed tu nevystoupí. Musí jet do Lánů a přijít pěšky po krajské silnici,“ konstatoval starosta.

Obec se tak rozhodla, že spoje přece jen zaplatí, nejspíše ale ne všechny. „Oslovili jsme naše občany, aby si řekli, které spoje chtějí zachovat. Ty nějakým způsobem zachováme. V případě zachování všech autobusů budeme platit z rozpočtu obce kolem 350 tisíc ročně, aby autobusy, které tu stejně jedou, zastavily,“ kroutil nad problémem hlavou Králíček.

Více spojů by tak mohlo v Srnojedech zastavovat opět v září. „Do prázdnin to už nějak vydržíme a od září si zaplatíme spoje, které potřebujeme. Je zřejmé, že situace, která nastala, bohužel nemá jiné řešení,“ uzavřel starosta Králíček.