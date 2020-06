Mandát přejde na pětadvacetiletého Jana Hrubeše, který je absolventem pardubické konzervatoře a univerzity a nyní studuje doktorát na Katedře učitelství a didaktiky chemie Univerzity Karlovy v Praze a dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V zastupitelstvu se chce věnovat především kultuře, kterou vystudoval, a školství.

„Jako svoje největší téma vidím stavbu nové budovy ZUŠky v Polabinách. ZUŠ za celých padesát let své existence neměla pořádnou budovu a vyučuje v podstatě v trvalém provizoriu. Nová budova základní umělecké školy by také mohla dát Polabinám sál, který jim chybí – takže by z této stavby měla přínos většina obyvatel obvodu,“ řekl Jan Hrubeš. Slib zastupitele složí 9. června. Lenka Španihelová zůstává i nadále v sociální komisi rady města Pardubic.