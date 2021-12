/ARCHIVNÍ FOTO/ Káva nebo kávovina? Znáte historii vyhlášené pardubické Franckovky? Návštěvníci virtuální výstavy Východočeského muzea si legendární továrnu připomenou na speciálním webu. A ochutnávku nabízíme i my.

bývá to jeden z prvních vjemů návštěvníků Pardubic – vůně pražených kávovin z místní továrny. Dnes se jmenuje Kávoviny, ale dříve nesla jméno svého zakladatele Jindřicha Francka a její „pravá pardubická Franckovka“ byl nápoj proslulý široko daleko. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Pravou zrnkovou kávu si nemohl dovolit každý, proto se začaly vyrábět kávové náhražky. „Cílem bylo napodobit skutečnou kávu co do chuti, aromatu, barvy, a to vše za využití méně exkluzivních plodin,“ přiblížil autor výstavy historik Michal Hambálek.