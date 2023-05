Ivana Janečková, Hradec Králové, manažerka

Pro mě je důležité, že se vyléčím a budu v klidu doma. Jestli dostanu za první tři dny nemocenskou, pro mě není zas tak důležité. Ale nechala bych to jak to je. Jsou asi lidé, pro které by to byl zásadní zásah do peněženky, a ti by pak chodili do práce a prskali nákazu kolem sebe a to nesnáším. Důležitější je zdraví, než peníze. Když je někdo nemocný, tak má ležet doma a je to hlavně v jeho zájmu.