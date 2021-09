Při příjezdu návštěvník netuší, co vše se skrývá za branami zooparku. Majitelé hned po otevření nabízejí velké lákadlo. Teprve týden mohou lidé spatřit mládě levharta Batu. „Vůbec se mu ven nechtělo, je na mě tak trochu závislý,“ uvádí Petra Kreizlová, která se o mládě stará od prvního dne. Sama ho krmila mlékem, protože matka se o něj nestarala.

Hned o kousek dál se schovávají další rarity. Manželé tu chovají osm tygrů, včetně zlatě zbarveného Randyho nebo páru bílých tygrů. Pozornosti neuteče ani puma, levharti nebo rysy.

Všechna zvířata v malé zoo denně spotřebují až sto kilogramů masa. Například samec tygra sní deset kuřat.

Manželé pro svá zvířata neustále budují nová obydlí. „Vše dělá manžel sám. Vždycky mi říká, že už to je poslední, co staví. Ale vždycky je to stejná lež. Jako když chlap řekne, že jde na jedno,“ směje se Petra Kreizlová.

Zvířecí rodina se jim neustále rozrůstá. V současnosti už víceméně žádná mláďata neprodávají. Proto také přiznávají, že po finanční stránce je to velmi náročné. I to byl důvod, proč svůj domov zpřístupnili návštěvníkům. „Kdyby se našel nějaký sponzor, byli bychom určitě moc rádi,“ svěřuje se Kreizlová.

Nikdy nekončící práce okolo zvířat je vyvážena láskyplnými pohledy jejich čtyřnohých kamarádů.

Romana a Petru k sobě svedla nejprve láska ke koním. Šelmy začal Roman Kreizl chovat před 21 lety, kdy si pořídil první pár rysů ostrovidů. Postupem času mu začala dělat parťačku jeho manželka a nyní společně pečují o více než třicet šelem různých druhů, kterým dali domov.

Láska ke zvířatům je patrná od první chvíle návštěvy. Všichni obyvatelé výběhů reagují na hlas Petry, která většinu návštěvníků provází. Kočky ji vždy přijdou pozdravit a nechají se pohladit. To si však může dovolit jen ona. Přiznává, že zvířata sice vypadají roztomile, některá možná až neškodně, ale stále pocházejí z divočiny.

Návštěvníci mohou vidět všechny šelmy z bezprostřední blízkosti, ale vždy musí poslouchat pokyny průvodce. „Jsme v tomhle výjimeční. Asi proto nám sem jezdí lidi až z Karlových Varů nebo Ostravy,“ říká Petra Kreizlová.

Zoopark je otevřený pro veřejnost vždy po předchozí telefonické domluvě. Manželé zvířata ukazují i v zimě, protože některá z nich jsou v tomto ročním období nejkrásnější.