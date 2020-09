V pátek si děti připomenou, případně se naučí, jak přecházet přes silnici, jak zavolat na tísňovou linku, když se něco stane, nebo proč je dobré používat reflexní prvky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Salčák

A kdo jim to poví? Profesionální hasiči z Pardubic, policisté, strážníci a také zástupci Besipu na preventivní akci s názvem Bezpečně zpátky do školy, která se uskuteční od 9 do 17 hodin v Atrium Paláci Pardubice. „Společně si zahrajeme hry, vyplníme kvízy a vy, děti, obdržíte za správné odpovědi spoustu krásných výher,“ slíbili žákům pardubičtí hasiči. Na akci nebude chybět ani oblíbený Michal Nesvadba. Od včerejšího dne se navíc na přechody pro chodce vrátili strážníci, kteří budou pravidelně každé všední ráno dohlížet na to, aby se všichni chodci dostali bezpečně na druhou stranu ulice. „Zároveň prosíme i řidiče, aby zejména ráno věnovali maximální pozornost svému okolí,“ apeloval na řidiče mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.