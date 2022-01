Zpátky na svah! Mráz potěšil lyžaře i provozovatele vleků v celém kraji

Mrazivé počasí hraje do karet provozovatelům vleků na Svitavsku a okolí. V sobotu by se měli vrátit lyžaři na sjezdovku v Poličce. Po téměř jarním počasí opět zasněžují svah a lyžovat by se mělo v sobotu zhruba od 11 hodin. Na sjezdovce je podle webových stránek zhruba 25 centimetrů sněhu. Ideální podmínky o víkendu nabídne i nedaleký areál v Jimramově.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michal Fanta

Podmínky jsou v Jimramově podle provozovatele ideální. Lyžovat se bude na dětské sjezdovce i v Přívratu u České Třebové. Lyžaři mohou od soboty i do ski areálu v Hlinsku, kde provoz začne v 8.30 hodin. Ideální podmínky pak nabídnou větší střediska v Orlických horách, jako je Dolní Morava nebo Říčky. Ještě lepší lyžařské podmínky jsou v hradeckém kraji: Počasí se umoudřilo, v Orlických horách přituhlo a zasněžuje se