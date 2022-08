Byl to starý pán, který měl v obličeji drobné oděrky a stále mumlal, že pomoc nepotřebuje. Tím se ale 39letý řidič nenechal odbýt a okamžitě vyrozuměl strážníky a záchranku. Do jejich příjezdu muži podložil hlavu svou vestou a neustále jej udržoval v bdělosti.

"Hlídka na místě zjistila, že se jedná o seniora (89 let), který si po obědě trochu popil. Dechová zkouška na místě ukázala hodnotu 1,24 promile. To stačilo k tomu, aby se mu zamotala hlava i nohy a on si pádem na zem přivodil zranění. Senior nakonec skončil v péči zdravotníků a velké poděkování patří všímavému řidiči, který bez váhání poskytl pomoc," dodala Klementová.

Podotkla přitom, že se vše seběhlo uprostřed bílého dne, v pondělí ve tři odpoledne, tedy při vrcholící dopravní špičce. Příznačné je i to, že si seniora všiml až řidič, který jel Hlaváčovou ulicí v opačném, vzdálenějším směru, tedy od nádraží na Dubinu. Přesto zastavil. Stařeček nakonec skončil kvůli svému věku a zraněním v nemocnici.

"Strážníci ani zdravotníci nedokáží být všude jako první, proto apelujeme na všechny, pomáhejme si. Někdy stačí opravdu málo, podat vodu, bezpečně položit a hlavně zavolat pomoc," uzavřela Klementová.

Zraněného seniora na ulici míjeli lidi, pomohl až řidič, který jel kolemZdroj: MP Pardubice