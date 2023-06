Záchranáři zasahovali ve čtvrtek v noci v pardubické hospodě. Pětačtyřicetiletý muž z restaurace nejdříve odjel na kole, ale za chvíli se do ní vrátil celý od krve. Jeho ošetření komplikovali ostatní hosté.

Náročný zásah u vážného úrazu hlavy. | Foto: Městská policie Pardubice

Asistovat záchranné službě museli strážníci ve čtvrtek v noci v Pardubicích. Dispečink záchranářů městskou polici požádal o pomoc při ošetřování muže s vážným úrazem hlavy. Zdravotníci potřebovali klid na práci, ten však nebyl zaručen. Zásah totiž probíhal v hospodě ve dvě hodiny ráno.

Pětačtyřicetiletý muž z restaurace nejdřív odjel na jízdním kole. Chvíli na to se ale vrátil zpět celý od krve a s rozbitou hlavou. Záchranáři volali strážníky poté, co už po telefonu poznali, že toto bude náročný výjezd. Nemýlili se. Hlídky strážníků dorazily na místo chvíli před posádkou záchranné služby. Asi desítka hostů jevících známky požití alkoholu začala záchranáře okamžitě poučovat o tom, jak by měli postupovat, a strážníkům vysvětlovat, že tam nemají co dělat, protože je přece nikdo nevolal. Strážníci museli hosty důrazně usměrnit.

Zraněný je motorkář z Rosic a člověk z auta, které narazilo do sloupu

Zraněného muže s podezřením na vážný úraz hlavy odvezli zdravotníci do nemocnice. Mezitím strážníci přivolali policisty. „K těžkému úrazu totiž patrně došlo při pádu osoby z kola a jednalo se tedy o dopravní nehodu. Dalšího protiprávního jednání se zřejmě dopustila i obsluha restaurace, protože zákon zakazuje podávat alkohol osobám, které už jsou zcela zjevně pod jeho vlivem. Další šetření už k této události povedou policisté," řekl mluvčí Městské policie Jiří Sejkora.

Strážníci dále upozornili, že zraněný muž neměl v době nehody cyklistickou přilbu. Povinná není, ale mohla zmírnit následky pádu. „Jízda na kole či koloběžce pod vlivem alkoholu je nejen protiprávní, ale představuje i vážná rizika pro život a zdraví. Podobné jízdy totiž mohou končit právě tak jako v tomto případě. Nejen rozbitou hlavou, ale i poškozeným mozkem, trvalými následky a dalšími nepříjemnostmi, bez kterých se asi každý člověk rád obejde," dodal Jiří Sejkora.