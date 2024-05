Lidé ještě mají v paměti intenzivní pátrání po pohřešovaném osmaosmdesátiletém seniorovi ze Studnic na Chrudimsku, který se v únoru ztratil v okolí Hlinska. Ačkoliv nezbývalo moc naděje, muže objevil třicetiletý voják z povolání František Odstrčil. Policie ČR ve spolupráci se Slavia pojišťovnou, a.s. mu udělila první ocenění Ztracená pomněnka v Pardubickém kraji.

František Odstrčil z Hlinska získal historicky první ocenění Ztracená pomněnka. | Foto: Policie ČR

Policie obdržela zprávu o pohřešování 20. února okolo 17. hodiny., kdy již byla téměř tma. „Rozjelo se automatické kolečko administrativních úkonů, výslechů, prověřování nemocnic, záchranné služby, autobusových zastávek. Do místa pohřešování vyjel i velící důstojník, který akci řídil, a poté přijížděli další policisté včetně psovodů," připomněla mluvčí krajského policejního ředitelství Markéta Janovská.

Letové podmínky byly v tu dobu nevyhovující, tudíž policejní vrtulník zůstal zatím na své základně. „O pomoc jsme požádali také média, zveřejnili fotku pohřešovaného a žádali, aby nám svědci své případné poznatky volali na linku 158. Tímto děkujeme jak médiím, tak veřejnosti, neboť poznatků nám přišla celá řada," dodala mluvčí.

Františku Odstrčilovi tehdy zavolal kamarád s tím, že jeho žena zřejmě pána viděla. „Lokalitu znám velmi dobře. Nezaváhali jsme ani na minutu, vzali baterku, skočili do auta a začali hledat. Byla neprostupná tma, zima, stále jsme volali po okolí a po více než hodině se nám někdo z pole ozval,“ popsal dramatické okamžiky zachránce.

Pohřešovaný senior měl na sobě tmavé oblečení, takže nebyl vidět. „Šli jsme po hlase, a když jsme k němu dorazili, viděli jsme, že je zmatený, nevěděl kde je a jak se jmenuje. Kousek od něj ležely trekové hole. Honem jsme z auta přinesli termofolii, zabalili ho do ní a přikryli ho další bundou. Samozřejmě jsme hned volali policii a záchranku,“ popsal Odstrčil, který je vojákem v pardubické posádce. „Představa, že bychom ho minuli a on tam ležel v mrazu, který byl, celou noc až do rozednění, byla dost děsivá,“ dodal.

Pan Ladislav byl v ohrožení života, ale díky zachránci může žít spokojeně se svou rodinou. Zdroj: archiv rodiny

Zemský ředitel Slavia pojišťovny Libor Hansl Františku Odstrčilovi v pondělí předal certifikát a věcný dar. Generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser zdůraznil, že Ztracená pomněnka poukazuje na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že to jsou obyčejní lidé. „Ačkoliv pojišťovnictví pracuje s oceňováním rizik, velmi dobře víme, že lidský život je ve skutečnosti nenahraditelný. Často jej může zachránit pouhá všímavost,“ řekl.

Cenu předával i zástupce Policie ČR, konkrétně vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia David Janda. „Pomoci při pátrání po pohřešovaném může každý z nás. V těchto situacích je nejdůležitější rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která nám může, a my to i vidíme, že se tak děje, velmi pomoci," zdůraznil.

„Ráda bych interpretovala vyjádření rodiny pohřešovaného pana Ladislava, že neskutečně děkuje především zachránci a dále všem, kteří se na pátrání podíleli i těm, kteří byť jen sdílením příspěvku pomohli k rozšíření informace mezi další a další občany. Pan Ladislav s rodinou se bohužel předávání ocenění nemohli zúčastnit, nicméně poslali nám fotku s dovětkem, že se pán těší dobrému zdraví a kondici," uzavřela policejní mluvčí Markéta Janovská.

Prvním oceněným se stal v roce 2022 Tomáš Balek z Ústí nad Labem, který pomohl najít čtrnáctiletou dívku, jež napsala dopis na rozloučenou a utekla z domu. Druhou Ztracenou pomněnku získala vloni v únoru Barbora Rýdlová z Rokycan na Plzeňsku za pomoc při nalezení tříletého chlapce, který se rodičům ztratil v lese. Třetí ocenění převzala v létě roku 2023 Naďa Nováková z Rynholce na Rakovnicku za objevení ztracené seniorky, trpící schizofrenií, kterou v chladném a deštivém počasí hledaly desítky profesionálů s vrtulníkem. Čtvrtým oceněným byl vloni na podzim Aleš Hrnčárek z Brněnska, který našel v hlubokém lese ztraceného šestiletého táborníka.

