„Na konci dubna jsme oslovili s dotazníkem zástupce celkem 94 subjektů činných v cestovním ruchu. Jednalo se především o ubytovatele, restauratéry, pořadatele kulturních akcí a provozovatele turistických atraktivit. Zpět se nám vrátilo 36 odpovědí,“ popisuje ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech Markéta Krátká. „Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak na tom podnikatelé a subjekty průběžně jsou. Chtěli jsme od nich především znát finanční ztráty za dobu karantény, jak se vypořádali s omezeními, co chystají po obnovení plného provozu a jak jim můžeme v současné situaci pomoct,“ dodává.

Z šetření vyplynulo, že omezení spojená s novým typem koronaviru významně postihlo 55 % provozovatelů. Pouze 8 % respondentů uvedlo, že se jich omezení nedotkla vůbec. Jedná se o subjekty, jejichž sezóna přichází až s letními měsíci (například koupaliště). Omezení se týkala nejčastěji úplného uzavření některých zařízení, k takovému kroku muselo přistoupit 64 % respondentů. Každý pátý se pokusil situaci dle možností přizpůsobit třeba otevřením výdejového okénka či prodejem suvenýrů přes internet.

Ztráty, které provozovatelé vykázali za prvních šest týdnů omezení – od poloviny března do konce dubna – se nejčastěji pohybují v řádech desítek až stovek tisíc korun. Uvedlo to rovných 80 % respondentů. „Na první pohled to nemusí vypadat tak dramaticky, ale je třeba připomenout, že řada omezení trvá ještě v květnu a nevíme, kdy se situace ustálí. Celkový propad příjmů se zcela určitě ještě navýší,“ upozorňuje Markéta Krátká. Jeden z organizátorů velkých kulturních akcí dokonce vykázal ztrátu v milionech korun.

S propadem příjmů úzce souvisí odměňování zaměstnanců. V 36 odpovědích se sešly tři subjekty, které musely propustit několik zaměstnanců, maximálně 5. „V turistické oblasti Pardubicko víme o organizacích, které musely propouštět řádově desítky lidí, ovšem na dotazník nereagovaly,“ doplňuje Krátká.

Jak rychle se zákazníci vrátí, je těžké předjímat. I odhady provozovatelů jsou opatrné a střízlivé, většina z nich – konkrétně 56 % – si myslí, že se k nim zákazníci budou vracet pomalu. V rychlý návrat věří 22 % respondentů. Někteří tak usuzují z faktu, že už nyní mají dostatek rezervací na letní sezonu. A co nového si pro jejich návrat připravili? Z šetření vyplynulo, že provozovatelé hojně zaváděli možnost platby kartou, především z hygienických důvodů. Ubytovací zařízení pomalu začínají přecházet na online check-in, jinde během uzavírky renovovali zázemí.