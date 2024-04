Návrh na zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí už prošel zastupitelstvem. Stávající koeficient 2 se tak od 1. ledna 2025 změní na 5,0. Toto opatření se týká pouze vybraných průmyslových a obchodních zón ve Starých Čívicích, Pardubičkách, Semtínzone a Parama. Město tak chce získat více peněz z průmyslových zón, které poputují do městské pokladny.

Pardubice od příštího roku zvednou daň z nemovitostí ve vybraných lokalitách. Týkat se to bude průmyslových a nákupních zón. Městský rozpočet by si tak podle předběžných odhadů mohl polepšit o desítky milionů korun.

„Tímto opatřením nezvyšujeme daň z nemovitosti občanům, těm zvýšil daň z nemovitosti stát ze shora již v roce 2023. V našem případě se jedná o velké průmyslové zóny a ty nejrozsáhlejší obchodní zóny, které mají na infrastrukturu města největší dopady. Očekáváme zvýšení výnosů,“ popsal náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). Vybrané peníze pak Pardubice použijí na opravu silnic, nové stavby nebo přístavbu škol a školek.

Město vnímá, že rozvoj průmyslových zón ve městě vede k nárůstu zaměstnávání cizinců, s čímž souvisí poptávka po vzdělání a adaptaci celých rodin.

„Vnímáme, že průmyslové zóny jsou významným zaměstnavatelem, díky kterým se město rozvíjí. Na druhou stranu tím, jak jsou umístěny a co produkují, jsou obrovskou zátěží pro městskou infrastrukturu, dopravu i školství,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Vedle průmyslových zón pardubičtí radní prosadili navýšení místního koeficientu pro nejvýznamnější nákupní zóny. Jedná se o místa s obchodními řetězci Globus, Albert Polabiny, Kaufland Polabiny, Albert a Lidl u nádraží, Palác Pardubice, Billa a Mountfield – Svítkov, Kaufland a Lidl – Višňovka nebo Lidl-Penny-Albert – Dubina.

„Většina těchto nadnárodních korporací daní své zisky v jiných státech než v České republice. Současná vláda svou neschopnost redukovat vlastní provozní (mandatorní) náklady na chod českého státu přenáší na své občany, města a obce. A abychom nemuseli zvyšovat daň z nemovitosti a jiné poplatky občanům, tak využíváme zákonnou možnost zdanění podniků a provozoven v průmyslových a obchodních centrech,“ doplnil radní František Brendl (Společně pro Pardubice).

Výběr některých lokalit, nedaleko Černé za Bory, ale část zastupitelů kritizovala. Podle některých zvýšení daně dopadne i na menší podnikatele.

„Jakou dopravní zátěž vyvolávají ty drobné provozy. Je tam několik desítek převážně drobných a menších provozů, které se samozřejmě svezly s velkým provozovatelem Foxconnem, ale podél samotné Dělnické a Holandské ulice je několik desítek drobných živnostníků a podnikatelů. Ti určitě negenerují dopravní nebo hlukovou zátěž,“ upozornil zastupitel Karel Haas (Spolu). Opoziční zastupitel Vít Ulrych pak vznesl otázku, zda by mezi areály byla i Semtín Zone, pokud by stále vlastnil Synthesii Andrej Babiš. „Nebo by tam chyběla, stejně jako tam chybí například Starozone nebo proč tam chybí další areál velké firmy v Černé za Bory?,“ dotazoval se při jednání zastupitelstva Ulrych (Spolu).

Pardubičtí radní ale nepopírají, že by v budoucnosti mohly přibýt další místa.

Návrh obecného opatření, který v souladu se zákonem stanovuje pro výpočet daně z nemovitosti místní koeficient, přesto prošel. Pro hlasovalo 25 pardubických zastupitelů, proti zvedlo ruku osm.