Daří se vám před nájezdy vlků bránit?

Nejprve v květnu, ale potom také v září a říjnu většinou bývá období, kdy vlci útočí nejvíc. Takže i nyní je těch útoků v okolních vesnicích relativně hodně. Broumovsko je specifické tím, že je tu také hodně obětí u telat, letos je to kolem třiceti mrtvých telat. Zabitých ovcí ale bude kolem stovky, a určitě se to ještě bude zvyšovat. Vlků je u nás stále více, už to nejsou jenom jednotlivci nebo pár, ale je to velká smečka. Mluví se u ní až o jedenácti kusech, takže už je to na pováženou.

Co konkrétně na ochranu před nimi děláte?

Cokoliv uděláte, tak vám to pomůže, že na tom budete líp než váš soused. Jestliže mám dvoumetrový železný plot, kam ovce zavírám na noc, tak vlci budou útočit jinde, třeba na straně souseda. Sice mám teď lepší zabezpečení než soused, ale vždycky, když zabezpečení dosáhnou nějaké úrovně, si vlci stejně cestu k ovečkám najdou.

Nepomáhají ani elektrické ploty?

Elektřina je pro ně nepříjemná, ale nemá pro ně fatální účinek. Každé setkání s takovým problémem je pro ně jenom podnětem, jak ho překonat. Samozřejmě že elektrická síť může fungovat, když si k tomu vlk čuchne a praští ho to, tak půjde vedle. Ale jakmile bude mít hlad, tak to prostě přeskočí.

A dělat nějaké 180 centimetrů vysoké ploty, ať už elektrické nebo pevné, to pro krajinu znamená katastrofu. Jednak ji to zneprůchodní, esteticky to vypadá špatně, a jejich účinek je jenom dočasný. Většina opatření by se proto měla časem měnit, vlci si na ně totiž po nějaké době zvyknou. Ve světě mají hodně studií, které popisují to, že vlk je chytrý, vynalézavý a každé opatření časem překoná.

Doporučují se proto speciální psi. S nimi nemáte dobrou zkušenost?

Pomůže třeba ovčácký pes, ale většinou by měli být nejméně dva nebo ještě více, aby si navzájem dodávali odvahy a měli na vlky i dost fyzické síly. Když přiběhne celá smečka, tak jeden pes prostě nemá šanci. Ale ani on se nehodí všude. Představa, že si koupím devadesáticentimetrovou elektrickou síť a za ní nechám běhat tyhle psy, kteří chrání ovce, je dost naivní. Může to fungovat, když jsou ideální podmínky.

Kde tedy hrozí nebezpečí?

Psi se nejblíž k nám používali třeba na horských pastvinách na Slovensku. Tam pastevci hospodařili salašnickým stylem - přes den chodili s ovcemi po horských pastvinách, a na noc je zavírali do košárů, kde je také dojili. Kolem běhali psi, kteří odradili vlky, případně i medvědy nebo zloděje.

Ale u nás, kde se ovce většinou pasou v ohradách, by psi museli být celý den a celou noc u oveček, aby to mělo nějaký význam. Navíc je tu nebezpečí, že dojde k narušení ohrady. Ovce se můžou splašit a protrhnout plot, a psi je budou hlídat i mimo vlastní areál.

To by snad nemuselo vadit?

Můžou nastat problémy, pokud tam třeba půjde někdo na procházku se psem. Lidé si také někdy chtějí ovce pohladit, zkrátit si cestu, prostě těch možností, jak může dojít k nějakému kontaktu s tím psem, je hodně. Tito psi jsou účinní, historicky je to osvědčené, ale nemůže to být všude.

Hodí se třeba na horské pastviny někde v Krušných horách nebo na Šumavě, kde je to mimo hlavní turistické cesty, takže tam bych psy i já doporučoval. Ale nedoporučuji někomu, kdo má uprostřed vesnice 20 ovcí, aby tam kvůli tomu měl dva psy. Jednak je to drahé, a ti psi udělají víc problémů než užitku.

V čem spočívá jejich nebezpečí?

Já jsem pastevecké psy choval, takže vím, že jsou vynikající, ale když zaútočí, tak je nemůžete odvolat. To není nějaký německý ovčák, který se na cvičišti naučí povely. Tenhle pes je samostatný, když se rozhodne, že vidí problém a že by měl bránit své stádo nebo svého majitele, tak prostě zaútočí. Potom můžete dělat, co chcete, ale nemůžete ho odvolat. A je to správné, protože oni se většinou rozhodují samostatně, nečekají na váš povel. Pes je tedy vhodný, ale ne všude.

Vlci jsou ale chránění. Nebojíte se, že budete muset kvůli jejich ochraně s chovem ovcí skončit?

Já se v téhle fázi spoléhám na to, že se to změní v rámci celé Evropské unie. K posunu už dochází ve Francii nebo v Německu, což jsou rozhodující státy, co se týká nově etablovaných vlků. Tam už k nějaké regulaci přistupují. Jenom taková perlička, včera jsem dostal článek z Ameriky, tam zrušili federální ochranu vlků, přitom jich tam mají jenom šest tisíc, a přitom Spojené státy jsou dvakrát tak velké jako Evropská unie.

My jich tady přitom máme asi 30 tisíc, a to máme třikrát větší hustotu obyvatel. Stále oficiálně máme stoprocentní ochranu vlků, takže je to takový nepoměr v přístupu. Nevím, jestli američtí vědci a politici jsou hloupější, a ti naši to s vlky myslí líp, ale je to divné. Podle mě je ten přístup u nás založený na ideologii, ne na praxi.