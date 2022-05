Není tady. To ale neznamená, že je vzteklina pryč už nadobro. „V nedávné době byl zaznamenán vyšší počet případů vztekliny na předměstí Varšavy. Byť je Česko, vyjma netopýrů, vztekliny prosté, není to infekce, která by se Evropské unii vyhýbala a může číhat „za bukem“, zejména v příhraničních oblastech,“ připomíná Petra Šinová, prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky.